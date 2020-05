Extraño pedido de ayuda

En estos tiempos en que el virus del Covid-19 ha golpeado en diversos sectores, las campañas de ayuda han estado a la orden del día, para apoyar a aquellos que han sufrido una desgracia a causa del avance de la pandemia. Por eso, en las distintas oficinas, no extraña la llegada de correos solicitando ayuda para subsanar alguna emergencia.

Sin embargo, esta semana entró un correo a una de las oficinas municipales que dejó marcando ocupado a los funcionarios. El mail estaba firmado por Fabricio Papapietro, quien partía relatando que sufre una discapacidad motora, más específicamente, una hemiplejia al lado derecho.

Pero ese no era el problema, sino que éste, que reproducimos textual: “Yo me acabo de casar a distancia con mi pareja, necesito estar con mi pareja, es decir con mi nueva familia. Para ello necesito que si me pueden donar o regalar un pasaje de avión lo más pronto posible a Dubai, porque mi pareja vive allá”.

Es cierto, tiene toda la pinta de una estafa, porque lo que sigue es aún más insólito: “también si está la posibilidad que me ayuden con la visa. Con visa o sin visa necesito estar con mi nueva familia. Pienso viajar después de mi cumpleaños, que es el 7 de junio. Sería un buen regalo de cumpleaños de recibir el pasaje de avión a ver a mi pareja que me está esperando”.

Esperemos que alguien se apiade del amigo Fabricio, para que pueda conocer a su nueva familia en Dubai.