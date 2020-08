Falta de computadores

La propuesta del concejal Mauricio Bahamondes de ampliar la cobertura de atención (en el Liceo Sara Braun) para el retiro del 10% de fondos previsionales, con la instalación de más módulos de atención, encontró como respuesta del alcalde Claudio Radonich que ello no era posible porque el municipio ya no cuenta con más computadores. Y claro, los equipos fueron destinados a las atenciones presenciales en colegios, a estudiantes y al trabajo del plan de emergencia social. Tras esto, en medio de la sesión del Concejo Municipal, el edil Alejandro Soler ofreció su equipo (tablet) para dejarlo a disposición de quien lo necesitara. Radonich agradeció el gesto de nobleza, señalándole que no era necesario porque ese elemento (de propiedad municipal) fue asignado para que cada uno de los concejales efectúe su labor, principalmente útil a la hora de sesionar. Soler, en todo caso, insistió: “Si lo necesitan, ahí está”.

