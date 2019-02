¿Faltó difusión?

En un programa radial un concejal reclamó que el municipio no había dado la difusión que se merecía la presencia de una agrupación musical de excelencia, como fue el paso por Punta Arenas de la Regia Orquesta Sexteto, ello en el marco del festival Teatro a Mil. Pese a que la presentación se realizó en el escenario de Bories con Colón, fuera de horario laboral, no fue mucho el público que disfrutó de la música, donde por supuesto no estuvieron ausentes los temas clásicos del teatro nacional, “La Negra Ester”.

