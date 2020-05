“No sé si soy un afortunado o aún podemos tener fe en nosotros”. La reflexión es de Nolberto Catalán, el cartero que hace algunos días sufrió la pérdida total de su vivienda a raíz de un incendio en el sector Río de la Mano. El hombre contó gestos solidarios increíbles recibidos por parte de amigos y desconocidos, como el regalo de un celular (el suyo lo perdió en el fuego), de ropa “que es mejor que la que tenía” y de depósitos en dinero a su cuenta. “Pero la más increíble fue cuando estaba conversando con un conocido en una fila y le contaba que entre las cosas que tenía que comprar era un horno eléctrico, que también lo perdí en el fuego. De pronto se me acercó una persona, que no conocía, y me dice ‘yo le regalaré uno’. Me pidió la dirección para írmelo a dejar. Esos gestos de humanidad son los que emocionan y hacen mantener la fe”.

Relacionado