Gracias “Capitán América”

Como en todas las ceremonias, actos, seminarios y cualquier actividad en la que se deba proyectar imágenes, en la exposición realizada por el equipo directivo y docente de la Escuela Arturo Prat a la seremi de Educación, falló el proyector. Denodados esfuerzos desplegó la encargada, quien si bien veía el contenido en el notebook pero no lograba conectar con el “data show”. En un momento, comenzaron a decir “¡sabes que anda a buscarlo no más!”, alguien más se sumaba y decía “¡sí está arriba, dile que venga!”, hasta que una persona salió de la sala y fue en busca del incógnito personaje a quien recibieron con vítores y aplausos diciéndole “¡llegaste Capitán América, ayúdanos con el proyector por favor!”. El joven funcionario no se amilanó ante la autoridad educacional ni frente a la concurrencia presente en la sala, tocó dos teclas y retomó la conexión del computador con el proyector. Se retiró en medio de los aplausos de sus compañeros de funciones e incluso de la seremi.

Relacionado