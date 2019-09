¿Humor negro?

Si bien los organizadores del acto de entrega de las bases de participación en el primer Festival de la Canción Indígena de Magallanes estaban un poco nerviosos porque pasaban los minutos y no llegaban los invitados – es decir representantes de las agrupaciones de pueblos indígenas en Magallanes como mapuches-huilliches, yámanas y kawésqar – comenzaron a relajarse cuando las sillas se empezaron a ver ocupadas. Todo iba bien hasta el momento en que se presentó el folclorista regional Mario Grandi, quien quiso poner un toque humorístico a su intervención y al presentarse saludó al público pronunciando unos “hao-hao”, lo que no fue muy bien entendido por la audiencia, coronando su entrada con el relato de cuando lo contactaron para cantar en el acto. Comentó que cuando lo llamaron él explicó que hace sus presentaciones de noche y al ser informado que se le requería para un acto matutino les contestó: “Entonces, yo cobrar”, dichos que no contaron con la más mínima reacción ni de las autoridades ni del resto del público presente. Sólo faltó que se escuchara en el aire un “cri-cri-cri”.

Relacionado