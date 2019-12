Implacables por la derecha

No, no se trata de nada político. Simplemente la unión de tres grandes futbolistas, que por la banda derecha del ataque, hicieron historia. El programa Fox Sports Radio tuvo como invitado al puntarenense y ex crack de Colo Colo 73 y de la Selección Chilena, Mario Galindo. Al término del espacio televisivo, el otrora lateral derecho posó junto a los panelistas Patricio Yáñez, que en sus años de gloria atacaba a toda velocidad por la derecha, y Marcelo Barticciotto, otro que partió como puntero diestro, y quien subió la foto a su cuenta de Instagram.

