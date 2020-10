Insólita respuesta

Al parecer estaba cansado o bien aburrido de responder. Lo cierto es que el community manager de la cuenta de Twitter del Hospital Clínico se metió en un lío al contestar el tuit de un habitual comentarista de la red social del pajarito celeste, Pelayo Grubsic @pelayon, quien escribió: “El 6/09/20 tuitié un mensaje que expresaba mi preocupación por el “colapso” del @HCMagallanes en #puq. El CM del hospital me mandó a leer la @RAEinforma y me acusó de propagar #FakeNews. Ayer @LaPrensAustral lo llevó en portada. Estoy esperando la respuesta al diario”.

Lo insólito fue la réplica del Hospital: “Supérelo amigo. Cariños”.

Esto motivó un nuevo tuit de Grubsic: “Yo no soy amigo suyo, Juan Pablo. No se pase pa’ la punta, porque yo me represento a mí mismo, pero usted representa a un montón de trabajadores de la salud, no sólo al director que lo puso ahí. No sea desubicado”.

Al baile también se sumó el ex seremi de Salud, Oscar Vargas Zec, quien se preguntó “¿Cuál de las acepciones de cariño estará usando?”

No hay salud.