La mirada…

El sagaz lente de uno de nuestros reporteros gráficos captó la particular mirada de reojo del alcalde Claudio Radonich al intendente José Fernández, en pleno Te Deum ecuménico en la Catedral metropolitana. Es que justo se había dicho que el jefe comunal no había invitado a la máxima autoridad regional a la inauguración de la fonda oficial, especulándose que podría existir una relación no tan fluida entre ambos personeros.

Adelante se aprecia a otra joyita de la derecha magallánica, el gobernador Homero Villegas, quien, pese a que el dicho reza: ‘Por la boca, muere el pez’, sigue vivito y coleando como parte del Ejecutivo regional.