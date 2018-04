La oveja descarriada

El martes, una veintena de expertos en ganadería ovina, provenientes de Australia, visitaron Punta Arenas para conocer el trabajo productivo en la región, intercambiar experiencias y conocimientos, y establecer más de algún contacto para futuros emprendimientos. Dentro de las actividades, una de las que más disfrutaron fue una visita a la estancia Carmen Mercedes, a 70 kilómetros de Punta Arenas, donde asistieron a una charla y visitaron los galpones de esquila.

Una vez que abordaron el bus para seguir viaje, ahora rumbo a Río Gallegos, con destino final Montevideo, Uruguay, los visitantes australianos no alcanzaron a notar que mientras se iban, una coqueta oveja intentó seguirlos, no se sabe si porque encontró algún rostro familiar o bien porque no quería convertirse en asado.

Nadie de la estancia supo cómo hizo para escaparse, pero de inmediato se inició una persecución para atraparla, la que aún no sabemos qué resultados tuvo.