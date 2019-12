Para apoyar la salud física y mental de los familiares de los malogrados pasajeros del Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, se formó un equipo multidisciplinario integrado por un médico, psicólogos y trabajadores sociales. Los profesionales fueron ubicados en las dependencias de la base Chabunco, para estar disponibles en todo momento por si alguna de las personas que allí esperaban desconsolados alguna noticia de sus seres queridos los necesitaba. Cada institución hizo su aporte en materia de personal, empezando por la Fuerza Aérea, la Armada, el gobierno regional y la Municipalidad de Punta Arenas.

El problema se suscitó cuando la encargada regional de Seguridad Pública, Jennifer Rojas, se plantó frente al grupo aduciendo que había sido nominada como coordinadora y líder del equipo de apoyo. Lo que no se esperaba Rojas fue la dura reacción de una psicóloga institucional, quien cuestionó la medida y no estuvo de acuerdo en que se aplicara. “Si alguien debe ser líder del equipo debiera ser la representante de los dueños de casa”, le dijo refiriéndose a la profesional destinada por la Fuerza Aérea a este cometido. Aunque fue en un tono fuerte y nada de amigable que le entregaron el mensaje a Rojas, al parecer no se dio por aludida y siguió actuando conforme a la “misión” que le habrían encomendado.