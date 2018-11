Llamando la atención

Sucedió esta semana en la parcela Nº23, ubicada en la calle Carlos González, luego de la ceremonia de entrega de motocultivadores a campesinos magallánicos, por parte del Indap. En la oportunidad se dio la instancia de entrevistar al seremi de Agricultura, José Fernández Dübrock, quien se vio interrumpido en su alocución por esta ave que no conforme con graznar, optó por sobrevolar el área donde se ofrecía la “cuña”, distrayendo al seremi, que producto de esto -aunque no alcanzó a salir en el cuadro- tuvo que resetear sus palabras por culpa de este ‘ganso’ que no tenía nada de ‘pollo’.

Relacionado