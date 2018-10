Look a juego

La ex Miss Universo Cecilia Bolocco, visitó ayer Punta Arenas y en la Plaza Muñoz Gamero, junto con el alcalde Claudio Radonich, dio a conocer alcances de la campaña contra el cáncer, en la que ella es embajadora. Al momento en que los medios de comunicación y sus respectivos gráficos estaban tomando las fotos de rigor, se pudo divisar al chofer del alcalde con un look muy coqueto: chaqueta negra y cartera a juego. Pero no sea mal pensado, solamente se trataba de un acto de amabilidad, ya que la diva le pidió que le sostenga su cartera, mientras atendía a los medios.

Relacionado