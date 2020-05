Más de 75 años

La orden emitida por las autoridades nacionales fue perentoria “el gobierno decretó cuarentena obligatoria para las personas de 75 años o más”. Desde las 22 horas del vienes 15 de mayo no debían salir de sus domicilios, tenían que ser asistidos y se les debía llevar el alimento a sus domicilios. Hasta ahí todo bien. Sin embargo había letra chica, que muchos adultos no leyeron. La exigencia no regía para las regiones donde no habían comunas en cuarentena. Allí los mayores podían salir a cobrar su pensión, comprar víveres, ir a la farmacia o al médico sin necesidad de contar con el salvoconducto. En Puerto Natales muchos adultos mayores se quedaron con la primera parte de la “orden del día” y se encontraban en sus casas prácticamente aislados. Era tal su

desamparo que comenzaron a llamar a las emisoras locales para dar a conocer su situación, que en muchos casos implicaba no poder abastecerse de alimentos. Finalmente todo fue aclarado por las autoridades locales, y los mayores de 75 años (no vamos a decir ancianos porque se enojan) pudieron salir a las calles, aunque con los resguardos necesarios como el uso obligatorio de mascarillas y la distancia social (un metro mínimo, no se olviden).

