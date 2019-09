Me gustan las selfies ¿y qué?

Parece que ni cosquillas le hicieron al alcalde Radonich las críticas del profesor Luis Legaza, quien en entrevista con El Magallanes, declaró: “Yo no entiendo a una autoridad municipal que ande todo el día con la lógica de la selfie”. Pues bien, en su visita a la Escuela Manuel Bulnes, el alcalde no se hizo ningún problema en retratarse con los estudiantes del Municipio Escolar. Cuidado alcalde, no se vaya a quedar sin memoria en el celular.

Relacionado