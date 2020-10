Molestia del alcalde

Las aguas no estuvieron nada de quietas durante esta semana en el Palacio José Montes, con un informe que llevó a una sesión extraordinaria el jueves donde el injusto blanco fue la salud primaria municipal. Ya la mala nube podía evidenciarse el día anterior, cuando en la sesión ordinaria el alcalde Claudio Radonich detectaba un error de cifras en el informe del proyecto del presupuesto municipal 2021. Con evidentemente molestia, el jefe comunal pidió corregir de inmediato mientras se avanzaba con los puntos de la tabla. Fue entonces el momento de discutir la nueva ordenanza de extracción de áridos. Sin embargo, las láminas a mostrar tampoco estaban disponibles. “Sigamos avanzando y disculpas por un segundo error, que no puede pasar en estos temas tan importantes”, decía Radonich, mientras el concejal Alejandro Soler intentaba calmar la situación con un “son cosas que pasan, señor alcalde”. Lejos de ello, Radonich continuó: “No, no pasan. Cuando se planifica la pega, esto no pasa”.

Relacionado