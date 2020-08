Fue un momento de tensión para la ex gobernadora Gloria Vilicic, cuando el pasado martes vio interrumpido su tránsito por la Avenida Presidente Carlos Ibáñez del Campo por los camioneros y dueños de cantera que bloquearon la ruta. Justo al momento de su paso, lento por el control de Carabineros, un grupo de manifestantes amagó con impedirle el tránsito, por lo cual la otrora autoridad no supo si detenerse o seguir, apelando a sus mejores reflejos para no atropellar a los manifestantes que casi terminaron sobre su capó.

