No hagas caso, son rumores, son rumores

Debido a la ausencia de la secretaria ejecutiva (s) del Consejo Regional, Gloria Brignardello se generó una seguidilla de rumores que no se hicieron esperar. Más aún cuando la asesora jurídica de la gobernación de Magallanes Ruth Bravo se vio el pasado lunes asumiendo las funciones del cargo. El tema es que Brignardello tampoco se encontraba en su oficina. Ni en ningún lugar de la intendencia. “La desvincularon”, fue el rumor que echaron a correr desde los pasillos de la “Moneda Chica”. Pero lo cierto es que no hay nada más alejado de la realidad. Como fue explicado por fuentes cercanas al gobierno regional, la subrogancia del cargo la han realizado alternadamente entre dos funcionarias: Gloria Brignardello y Ruth Bravo. Brignardello habría cumplido su segundo periodo y Bravo debe entrar a ejercer el segundo de ella. El problema para estas comprometidas funcionarias es que son “prestadas” por media jornada, ya que no pueden dejar de cumplir sus propias labores. Así y todo, se debe destacar la amabilidad y buena disposición, trabajando bajo estas condiciones, más aún teniendo que lidiar con 14 temperamentos, necesidades y modos distintos al menos, la mitad del día.

