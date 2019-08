Nunca más jornadas en martes 13

El martes 13 es una fecha cargada de creencias y simbolismos negativos.

Justamente ese fue el día en que capacitaron a los funcionarios del gobierno regional sobre la implementación de la nueva ley de administraciones regionales y elecciones de los gobernadores en octubre del próximo año.

Expositores de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo viajaron a dictar la capacitación, que como buen martes 13 terminó siendo de miedo para la expositora.

Según cuentan, de entrada la pauta la marcó la pitonisa funcionaria de la Subdere, quien abrió los fuegos diciendo a la platea que le habían advertido que los funcionarios del Gore Magallanes eran bravos.

Hubo asistentes que comentaron que a medida que transcurría la capacitación, se evidenciaba el poco conocimiento del tema de dos de los expositores, que no atinaban a dar respuestas concretas a las consultas de los funcionarios. Se vio mucho titubeo, prácticamente no se entendían las consultas, por lo que no había respuesta.,

Ante esto los propios funcionarios y el administrador regional intervinieron aclarando algunos puntos.

Por eso el famoso “cafecito” al que se invita a compartir en jornadas como estas, estuvo más que bueno y sirvió para poner “paños de agua fría”.