Otra realidad

Mientras en la región Metropolitana se libra “La batalla de Santiago” y Punta Arenas está viviendo una “Nueva Normalidad”, en Puerto Natales persiste el temor que se abran las barreras y lleguen en masas personas contagiadas con el coronavirus.

Aunque no se encuentran con “escopetas” en Casas Viejas (ubicada en el acceso sur de la Ruta Nueve), los natalinos no quieren la llegada de puntarenenses. No están ni ahí con la “nueva normalidad” y menos con el “retorno seguro” que encuentran muy poco seguro.

Por ello, a través de las redes sociales han manifestado su temor por los levantamientos de cuarentenas y anuncios de apertura del Parque Nacional Torres del Paine.

En la capital del turismo, aunque nunca se decretó la cuarentena, la gente ha intentado permanecer en sus hogares a la espera que la situación se supere. Ello – dijo un amigo de esta sección- ha provocado otros problemas, como la sobre alimentación. “He visto cómo los botones de mi camisa hacen distanciamiento social y mis manos consumen más alcohol que mi hígado”, manifestó.

Sin embargo, prefieren esta situación. Todo sea con el fin de mantener el bajo nivel de contagiados de lo cual se ufana Puerto Natales.