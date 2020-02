Para saber manejar, hay que aprender a leer primero

Sacar licencia de conducir es, para muchos, un trámite engorroso. Para otros, es una prueba de alta exigencia. Pero más allá de la percepción por la dificultad que puede llegar a tener la prueba de manejo, hay un requisito que no se exige, pero que está implícito en el test de conducción: el saber leer los letreros viales.

No sabemos si estos conductores sacaron puntaje destacado en la PSU de Lenguaje. Lo que sí está claro es que, o no leyeron el letrero o les dio lo mismo la advertencia de la señalética. No fue uno, ni dos, fueron cinco los conductores que, a unos metros de la Prefectura de Carabineros, simplemente no respetan las leyes del tránsito.