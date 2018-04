Está bien, en Punta Arenas no estamos acostumbrados a las tormentas eléctricas. Ni tampoco a lluvias tan intensas como las que hubo el pasado miércoles. Quizás el antecedente del aluvión de 2012 llevó a que durante el mediodía de esa jornada, comenzaran a circular, gracias a las benditas redes sociales, mensajes de todo tipo que no llamaban precisamente a la calma.

Facebook y Whatsapp fueron las aplicaciones donde abundaron estos mensajes, de los cuales Orson Welles hubiese estado orgulloso.

Por ejemplo, el abogado y muy activo participante de redes sociales, Mario Esquivel, tras los truenos y relámpagos posteó ese día y con llamativas letras en mayúscula: “A las 15 viene lo peor, se recomienda estar en casa u oficina, sólo salir afuera si es estrictamente necesario”.

Mientras tanto, en Whatsapp, otros llamaban a la calma con mensajes como “Chicos, me acaba de llamar un amigo de Aguas Magallanes, que trabaja ahí y está trabajando arriba en la cuestión de la toma de boca de Aguas Magallanes y me dice que está a punto de colapsar y posiblemente la ciudad quede sin agua potable momentáneamente, así que junten en bidones, ollas y tinas para que no se queden sin agua, chicos”.

Otro audio decía “se recomienda, chicas, que no usar celulares a las 3 de la tarde, cuando empiece la tormenta eléctrica y cualquier emergencia llamen al 132 Bomberos; estamos saliendo a cualquier emergencia, ya sea inundación, personas atrapadas…”.

Por cierto, no hubo la famosa tormenta eléctrica anunciada, aunque igual siguió lloviendo a cántaros. Así, otros audios comenzaron a enviarse, riéndose de la situación.

“Chicos, me acaba de llamar mi primo que es astronauta, me dice que viene un ataque de los marcianos de Marte, para que estemos preparados, por favor”.

Otra perlita: “Chicos, me llamó el tío del primo del sobrino del vecino del amigo de un amigo, y me dijo que cierren todos temprano, se entren todos, porque están saliendo lagartos de la taza del baño y posiblemente van a bajar los pumas del monte, así que precaución”.