Paremos el divismo

Cansador ha resultado advertir en las últimas semanas las múltiples maneras con que diversas seremi como también empresas del sector público y privado, han evitado referirse a temas de la contingencia nacional, como si el empoderarse de una opinión sensata constituyera un pecado capital o dejara entrever un temor ante la reacción del nivel central.

Es molesto, porque si la lógica es: ‘Contesto lo que me conviene’ y, en último caso, ‘Envío comunicado de lo que sí me sirve’, se olvidan que hay toda una comunidad que a veces espera tener pronunciamientos claros de quienes encabezan el desarrollo económico, social y cultural de la zona. Si fuera por hacer un listado de los que se están acostumbrando a las evasivas, pocos se salvan. En fin, al que le caiga el poncho… ¿Cómo no van a tener una opinión? Insólito.