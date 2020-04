Plata hay… alcohol, no

Ocurrió el viernes durante el primer día de fiscalización de los locales de expendio de alcoholes. Un almacenero abrió sus puertas a las 10,30 horas y media hora después cerró con plástico el sector destinado al alcohol, considerando que el horario permitido para este tipo de bebidas es de 9 a 11 de la mañana. Sin embargo, nadie siquiera consultó por algún tipo o marca, pero… A las 11 con 4 minutos un hombre se acercó al mesón pidiendo cerveza.

“Lo siento mucho, no le puedo vender porque estamos pasados en la hora y ya me fiscalizaron”, dijo el locatario enseñándole la copia del decreto. “Pero si yo tengo justo las 11”, fue el argumento del cliente. “Pero ya le dije, yo tengo 11, ahora 11 y 5. Lo siento, no puedo”. Esta es parte de la parte resumida del diálogo porque el hombre hasta ofreció pagar más del valor, señalándole que “plata hay”; “Pero alcohol, no” fue la respuesta del ya hastiado locatario. ¿Tanta será la desesperación? El que esté libre de sed que arroje la primera piedra.