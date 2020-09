Preocupación

Pese a que el alcalde estuvo en la capital de nuestro país por temas médicos, se dio espacio para seguir atendiendo requerimientos tanto de los medios como de su quehacer municipal. Fue justo en una de esas ocasiones que no le quedó otra opción que mostrar la habitación del centro asistencial donde estaba siendo atendido y las especulaciones no tardaron en llegar inundando con todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos incluso hablaban de hospitalizaciones y estados “delicados”, de salud. Pero no, afortunadamente, fueron temas rutinarios de cuidado.

Relacionado