Preocupado por la región

La “toma” feminista ya lleva un mes en la Universidad de Magallanes, y sus ecos han llegado, gracias a las benditas redes sociales, a los siempre atentos oídos del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien se refirió al movimiento apuntando sus dardos a sus enemigos predilectos: el Frente Amplio. En su cuenta de Twitter, el blondo ex aspirante a La Moneda y ex diputado, escribió: “Derecho @umagallanes cumple 1 mes de toma y hace pocos días, se supo que la carrera no había sido acreditada ¿Quién lidera la toma? La asesora parlamentaria de@gabrielboric que es una activista de 32 años que recién está en 2do año de Ing. Comercial ¿Coincidencia? No creo”. El tuit estuvo acompañado de una imagen de la aludida, lo que motivó la inmediata respuesta de Boric: “Eres muy irresponsable Kast. Expones a una persona temerariamente. Andrea es madre de 3 hijos y por condiciones económicas no pudo estudiar antes. Defiende sus convicciones y su trabajo de medio tiempo no es impedimento para ello. Esto sólo muestra la ceguera de tu privilegio”

Obviamente, esto generó un tremendo debate de casi mil respuestas en el que, como ocurre siempre en las redes sociales, el intercambio de escupos e insultos virtuales va de lado a lado, algo que al parecer le encanta provocar al ex aspirante a la banda presidencial.