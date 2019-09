En un extraño movimiento de piezas, la intendencia decidió respaldar la labor de las divisiones de gobierno, con el apoyo de un profesional de las comunicaciones, que asuma la responsabilidad de dar a conocer las múltiples gestiones que ya están realizando los equipos en sus distintas áreas: fomento, turismo, infraestructura, inversión y otras. Para ello, destinaron al ahora ex encargado de comunicaciones de la intendencia Mauro Bravo Pozo a cumplir esta misión, dejando sin cabeza el área de comunicaciones de la “Moneda chica”. En los primeros días llegaron tarde o simplemente no se recibieron las pautas de actividades oficiales, o carentes de alguna información. Por ello, fueron diversos los mensajes recibidos por Bravo de los colegas de la prensa requiriendo detalles que faltaba en la “pauta de intendencia”. ¡Pucha que me extrañan! Habría sido la exclamación realizada por el comunicador, al tener que responder estas dudas durante varias jornadas. Probablemente será así, mientras no llegue el necesario periodista que nunca ha tenido este intendente y que por cierto le hace falta para comunicar su diario quehacer.

