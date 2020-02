Se quedó con ganas de comer cordero

Bien había comenzado la semana para la diputada Udi Sandra Amar, cuando, cual hincha, fue a ver uno de los primeros partidos del seleccionado de Punta Arenas en el Campeonato de Nacional de Fútbol. Se sentó como una más entre el público y muchas personas le demostraron su afecto.

Pero, la parlamentaria se quedó con ganas de asistir al Asado Más Grande de Tierra del Fuego, para comer buena carne regional y también –¿Por qué no decirlo?- saludar a eventuales electores… “Nos quedamos abajo”, reconoció humildemente una asesora, al tener que admitir que ello no fue posible por una desinteligencia de su oficina parlamentaria, donde no se previó que iba a haber mucho interés por cruzar el Estrecho al punto de que se agotaron los pasajes.

Y, como si fuera poco, esta semana volvió a surgir el rumor de que el gobernador de la Provincia de Magallanes, Homero Villegas, tiene entre ceja y ceja la idea de ser diputado del sector en las próximas elecciones, con lo cual se le pone, literalmente, pesada la pista a Sandra Amar. “Al final, no va a dañar y puede aportar votos”, se comentó en forma optimista.