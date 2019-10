¿Sernac dejando ‘en visto’?

No hay caso con el Sernac de Magallanes. Aunque se enojen, hay que ser francos y decir que si bien antes al menos tenían la deferencia de responder que no podían hacer una ‘bajada regional’ respecto de algunas de las noticias nacionales que replican para esta zona, ahora ni siquiera eso…. simplemente ignoran, no responden.

Dos temas de la contingencia durante el presente mes nos dan la razón. La primera inquietud planteada tuvo que ver con saber si en la demanda colectiva que presentó la entidad en contra de Correos de Chile para que compense a los consumidores, había o no casos de la región. La segunda, alusiva a saber cuántos de los 10 mil 500 reclamos que recibieron a nivel nacional durante las tres jornadas del Cybermonday, surgieron de Magallanes o si es que no hubo casos.

Ha de entender el Servicio -por algo el nombre- que así como un cliente espera de ellos una respuesta, cuando un medio de prensa requiere una información, es porque se busca compartir con los lectores cuál es la situación de la región respecto de determinados temas y conocer de paso cuál es el aporte que está haciendo el Sernac en esta región, cuando de ayudar a los consumidores se trata.