Sumar gente

Parece que con el nuevo aire dado con el cambio de la autoridad regional, la nueva intendenta Jennifer Rojas ha buscado darle una velocidad mayor a cada una de las acciones que se van emprendiendo ante la emergencia sanitaria.

Incluso se ha recurrido a estudiantes universitarios que cursan últimos años de carreras ligadas al ámbito de la Salud para reforzar algunas labores de fiscalizaciones de control a la pandemia.

Más de alguien se preguntaba por qué estas mismas acciones no las emprendió antes la renunciada seremi de Salud, Mariela Rojas, o que las haya ordenado el renunciado ex intendente José Fernández. Quizás la ex autoridad regional no contaba con todo el apoyo del nivel central y pecó de ser muy respetuoso de la autoridad sanitaria.