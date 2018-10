¿Udi?, no gracias

Este fin de semana se presentó en Puerto Natales la cantautora nacional, Pascuala Ilabaca, quien congregó a 400 personas para celebrar el Día de la Música. Sin embargo eso no fue lo único que marcó su visita. En el aeropuerto de Punta Arenas la cantante se encontró con la gobernadora de Ultima Esperanza, Ana Mayorga, quien le solicitó grabar un video en conjunto para invitar a los natalinos al espectáculo, la respuesta no fue la esperada.

En su cuenta de Facebook, la gobernadora detalló lo sucedido de forma pública, para que todos pudieran leerlo, comentar y compartir. Mayorga relata que tras hacer la propuesta a la cantante, “ella responde preguntando cuál era mi partido político, y le respondo que soy de la Udi. Tras eso asintió que no podía hacer eso porque ella era una persona ‘tremendamente izquierdista’ y que se grabara por separado”. Con ello se entiende que la cantante no rechazó grabar el video, sólo se negó a hacerlo junto a la gobernadora, lo cual sin duda le hirió el orgullo porque su publicación, que podría interpretarse como una especie de funa, incitó a no asistir al evento, al menos así se podía leer en los comentarios.

Esta presión a los artistas en Magallanes no es algo nuevo, en el debut de la obra “Pobladores: historia del barrio 18 de Septiembre”, de la compañía de teatro La Canalla, se hizo pública la molestia del gobernador de Magallanes, Nicolás Cogler, ya que no lo dejaron entrar porque llegó atrasado. Este exigió ingresar porque su gobierno había puesto dinero.

Respecto a la situación de Pascuala Ilabaca, Ana Mayorga concluyó diciendo: “Lamento profundamente esta situación, ya que la intención del gobierno del Presidente Sebastián Piñera siempre ha sido tener un espíritu unificador y no sectorizado por partidos políticos, por la misma razón este show se hace desde el Ministerio de las Culturas. Para mí la música y la cultura es transversal y que va más allá de los colores políticos”. También sería bueno que los personeros de gobierno recuerden que el dinero proviene del bolsillo de todos los chilenos, por lo que en estricto rigor, no son dueños de los espectáculos, sino más bien administradores.

Cabe señalar que Pascuala Ilabaca manifestó sobre el escenario que “esto es para unir y no para separar a la gente”. Cabe señalar que ninguna autoridad asistió al evento, pero esto es porque en la comuna de Torres del Payne hay una cena por su 38º aniversario y además el Presidente Sebastián Piñera está visitando la región. Sin embargo donde sea que haya estado, la gobernadora puede que haya tenido una jornada intranquila, ya que su publicación ahora no es visible, quizás la borró o cambió la privacidad, probablemente motivada por las consecuencias negativas de su actuar o a lo mejor recibió un consejo político y en redes sociales de paso.