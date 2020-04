Un gesto de mascarilla

Las mascarillas han pasado a ser un elemento esencial y seguro que, después de que pase la emergencia, “de culto”. Y aunque no es obligatoria no deja de llamar la atención que buena parte de los funcionarios de las Fuerzas Armadas apostados en nuestras calles no la utilicen. Y no es porque no quieran. El jueves cerca de las 14 horas dos de los efectivos “de punto fijo” en las afueras del ServiEstado de calle Magallanes con José Menéndez fueron llamados por un chofer de taxi colectivo que se detuvo en la esquina. “Muchachos, ¿necesitan mascarillas?” les señaló. Los jóvenes militares asintieron y se acercaron al móvil. El generoso conductor sacó una caja y les dijo “saquen nomás”. Así fue y un gracias cerró la escena de esta acción generosa, pero de la cual también se desprende la necesidad de proteger a quienes les fue encomendada, justamente, la misión de protegernos.

Relacionado