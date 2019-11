Unos gritan y otros ladran

El centro de Punta Arenas ha destacado en los últimos años por la presencia importante de perros callejeros, siendo el sector de Plaza de Armas, el más recurrente.

Y bastó el estallido social, para que la aparición de los canes se hiciera cada vez más notoria y por ende, formara parte del paisaje urbano durante las manifestaciones.

A la vista tres motivados perritos que a la par de los gritos y cánticos de los marchantes, lanzaron sus ladridos e intentos de ‘tarascón’ contra los vehículos, uno de ellos luciendo una vistosa pañoleta roja.

Su look evoca por cierto al ‘Negro Matapacos’ -fallecido en 2017-, mítico can callejero que no se perdía manifestaciones en Santiago y cuya popularidad subió en las movilizaciones por la educación durante el año 2011, lanzándose con todo en picada contra personal de Carabineros, soportando el lanzaaguas y gases lacrimógenos.