¿Y dónde está el piloto?

Eso pareció preguntar el alcalde Claudio Radonich cuando el viernes, cumpliendo lo acordado con el gobierno regional, acudió a una distribuidora a buscar las poco más de 400 canastas familiares que debía repartir en la comuna.

No estaba el intendente, no estaba la seremi de Gobierno, no estaba…

Se trataba de un hito significativo para el gobierno, porque era el inicio del cumplimiento del anuncio presidencial de repartir 2,5 millones de canastas con alimentos y productos de higiene a las personas más necesitadas producto de esta pandemia. Cabe acotar que entre el viernes y ayer sábado exponentes del Ejecutivo tuvieron que salir a precisar el alcance cierto de esta medida, al hablar del 70% del 40% de la población más vulnerable.

Pero, canastas más canastas menos, lo cierto es que, a diferencia de lo sucedido en Punta Arenas, en Santiago fue el propio Presidente que hizo la parafernalia de entregar a los alcaldes la ayuda gubernamental.