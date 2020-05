¿Y el toque de queda?

El país lleva ya dos meses en toque de queda a partir de las 22 horas, para frenar el avance del coronavirus. No sabemos si ha sido efectiva esta medida (en la Región Metropolitana, claramente no), pero hasta ahora, se mantiene en pie mientras dure el estado de emergencia sanitaria.

Sin embargo, el tema de los controles no deja de ser llamativo. El miércoles, uno de nuestros reporteros se retiró hacia su domicilio poco antes de las 22 horas y caminó por Bories y Avenida Bulnes, con su salvoconducto colectivo respectivo, para medios de comunicación. En ese trayecto, contó más de 40 vehículos circulando por las principales calles de Punta Arenas. Y no se trataba de vehículos de servicios o vigilancia, sino de autos particulares. Incluso hubo algunos que, aprovechando el poco tráfico, no tenían ni un problema en cruzar con luz roja a gran velocidad.

En todo ese trayecto, no se advirtió jamás la presencia de Carabineros o personal militar para controlar a quienes infringieran el toque de queda.