¿Zapatillas de clavo en Fuerte Bulnes?

Y pasó aquí ‘mismito’. Esta semana unos animosos viajeros llegaron a Magallanes procedentes de Temuco para, como es lógico, conocer y pasear. Con entusiasmo, enfilaron rumbo hacia Tierra del Fuego porque la idea era empaparse del entorno natural que hay más allá de la frontera puntarenense. “Nos conformamos con ir, dar una vuelta por Porvenir y volver. La gracia es estar allá aunque sean unos minutos”, dijeron.

El caso es que como los empeñosos turistas regresaron temprano a la capital regional decidieron continuar la aventura y aprovechar al máximo su estadía. ¡Y qué mejor que dar una vuelta al mítico Fuerte Bulnes!

Así es que partieron. Pero con lo que no contaban era que, por escasos minutos y ni siquiera por una excepción humanitaria, no pudieron ingresar. ¿La razón? “Lo siento, ya cerré la caja, nos dijo la encargada en tono desinteresado. Ese fue el costo por llegar apenas cinco minutos después de la hora de cierre: 16,40 horas”, dijo molesta la dupla que finalmente llegó a casa con el amargo sabor de no haber podido obtener un recuerdo gráfico de su paso por este emblemático sector de la ciudad.

A todo esto, queda una duda: “¿Habría pasado esto en algún punto de interés turístico emplazado al otro lado de la cordillera?”, se preguntaron.