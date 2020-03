Campeonato de fútbol 7: más de 500 niños y niñas despidieron las vacaciones a puro gol

Cuarta versión finalizó ayer en las canchas de la Liga Popular El torneo fue organizado por la Unidad de Deportes de la municipalidad y se disputó desde el jueves y contó con la participación de clubes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, divididos en ocho categorías

Pura alegría se vivió ayer al mediodía en las canchas de la Liga Popular, donde se desarrolló la cuarta versión del campeonato de fútbol 7, organizado por la Unidad de Deportes de la Municipalidad de Punta Arenas. Sol, calor y poco viento contribuyeron a una masiva asistencia de las familias, que aplaudieron a los equipos que se consagraron campeones.

Equipos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales divididos en ocho categorías, reunieron a unos 550 niñas y niños, que lucieron sus capacidades durante cuatro jornadas, pues el torneo se inició el jueves. De esta manera, la cancha del complejo “Atilio Cremaschi” se dividió en tres partes, para realizar los partidos.

Las chicas se lucieron

Hubo tres categorías en damas, grandes protagonistas del torneo, porque a diferencia de otras épocas en que su presencia era casi anecdótica, ahora se lucen por igual y con sueños al alcance de la mano. Muchas apuntan a incorporarse a un club nacional y seguir el rumbo de las cracks de la Roja Femenina.

En la categoría 2006-2007 y 2008, el tercer lugar fue para el club Patagones, segundo fue el club Taparu Yasen y campeón la Escuela Arturo Vidal, de Puerto Natales. En tanto, en las series 2003-2004 y 2005, el tercer puesto fue para la Escuela de la Universidad Católica; el segundo puesto para la Escuela Arturo Vidal y el título de campeón quedó en manos de las jugadoras del club PKS, que también se quedaron con la corona en la categoría 2000-2001 y 2002.

Este club lleva poco tiempo funcionando y está compuesto, fundamentalmente, por amigas, que de tanto encontrarse en las canchas representando a sus respectivos colegios y liceos, decidieron jugar juntas. Aunque en sus camisetas aparecen como MKS, el club original, y por ser más “peques”, adoptaron esa denominación para este torneo. El DT Claudio Romero, explicó que “llevamos como un año y muchas de estas chicas son de nuestro equipo. La mamá de la capitana nos pidió a mi asistente y a mí, que la ayudemos a entrenar un equipo, que era la base del nuestro. Participamos en ligas femeninas, con personas de más edad, y ahí juegan algunas de las niñas. Todas juegan, si no es por sus colegios, por alguna selección”.

El técnico destaca el interés que muestran las chicas por este deporte, porque “hay muchas que tienen la mentalidad de estudiar y ser futbolistas. Ahora hay otras oportunidades, se puede estudiar y jugar”.

Su capitana, Catalina Ramírez fue la goleadora, lo que fue una sorpresa para ella, porque no recordaba cuántos anotó. Estudiante de tercero medio del Colegio Luterano, valoró este éxito que obtuvieron porque “nos formamos este año nomás, para este campeonato. Muy contentas por haber ganado en dos categorías, porque fue un gran esfuerzo para todas, entrenamos mucho. Me gustaría seguir en el fútbol y ver las posibilidades. Admiro a Yanara Aedo de Chile y soy hincha de la U y del Barcelona”.

El club Arturo Vidal de Puerto Natales, fue uno de los animadores. Valentina Verdugo tiene 14 años y juega desde los 9. “Nuestro equipo empezó hace cuatro años, cuando éramos todas mucho más chicas, y hemos mejorado mucho. Dos veces hemos ganado la liga en Natales. Fue la primera escuela de fútbol femenino que se formó allá. Yo me motivé por mi hermano, al que siempre acompañaba al estadio. Lo que me tiene muy contenta es el auge del fútbol femenino y como una aún es chica, da ilusión de avanzar y llegar lejos, antes no se podía, no había nada para nosotras. En vacaciones me probé en Curicó Unido y quedé, pero no pude irme. Tengo todas las ganas de seguir en esto, porque me gusta”, recalcó la estudiante del Liceo Gabriela Mistral y que admira a Javiera Grez, ex jugadora de Curicó y que llegó a Colo Colo, por lo que es su modelo a seguir.

Javiera Oyarzún, del club Patagonia es otra jugadora que espera hacer carrera. A sus 16 años, la estudiante del Liceo Industrial expresa que “llevo cinco años jugando, nunca me interesó jugar con muñequitas, y ahora ya se toma más en serio el fútbol femenino, siempre hemos tenido apoyo de parte del profe y la gente del club. Sigo a la selección femenina y mi ídola es Tiane Endler, que la conocí a través del profe, hace como dos años”, comentó la jugadora, que puede actuar como delantera o mediocampista.

En este torneo, se premió a los goleadores, jugadores de proyección y valla menos batida. En las damas, Stephany Hueicha, de PKS (2000-2001-2002); Karla Vidal, de la Escuela Arturo Vidal (2003-2004-2005) y María Mena, de Taparu Yasen (2006-2007-2008), fueron las jugadoras de proyección. Las máximas anotadoras fueron Fernanda Miranda de la Escuela Arturo Vidal en 2006-2007-2008; Catalina Ramírez en 2003-2004-2005 y Javiera Garvizo, de PKS en 2000-2001-2002. Finalmente, las porterías con menos goles en contra fueron las de Francisca Vargas, de Arturo Vidal, en 2006-2007-2008; Francisca Vargas, de PKS, en 2003-2004-2005 y Ancory España, de PKS, en 2000-2001-2002.

Chicos también destacaron

Más categorías hubo entre los varones, ya que el torneo reunió a niños desde las series 2012-2013 hasta los de 2004-2005. Los campeones en la serie más pequeña fueron los chicos del Club Deportivo Cosal, que superó en la final a Prat. Tercero fue la FC Ugarte. En 2010-2011, el Club Prat superó por la cuenta mínima a Diablos Rojos, completando el podio, la Escuela de Fútbol de Porvenir. En 2008-2009, Sokol se llevó la copa tras superar a La Doce en tanda de penales. Tercero finalizó Cosal. En tanto, en 2006-2007, el Club Deportivo Soccer venció 2-0 a la Escuela de futbol de Porvenir, quedando la Escuela Prat en el tercer lugar. Finalmente, en la serie 2004-2005, la Escuela Carlos Rodríguez se tituló campeón tras golear 3-0 a Sokol. El tercer puesto fue para Soccer.

En cuanto a los premios individuales, los goleadores fueron Francisco Ovando, de Carlos Rodríguez, en 2004-2005; Mauricio Ojeda, de Soccer, en 2006-2007; Vedran Gezan, de Sokol, en 2008-2009; Vicente Vega, de Prat, en 2010-2011 y Daniel Vegas, de Cosal, en 2012-2013.

Las vallas menos batidas fueron las de Alejandro Aguilar, de Carlos Rodríguez, en 2004-2005; Diego Benavides, de Prat, en 2006-2007; Julio Aguilar, de Cosal, en 2008-2009; Víctor Díaz, de Prat, en 2010-2011 y de Angel Muñoz, de Cosal, en 2012-2013.

Finalmente, como jugadores de proyección fueron escogidos Matías Blanco, de Sokol, en 2004-2005; Cristofer Miranda, de Porvenir, en 2006-2007; Karol Almonacid, de La Doce, en 2008-2009; Vicente Zapata, de Prat, en la 2010-2011; y Matías Aguilar, de Prat en la serie 2012-2013.

Todos ellos disfrutaron de esta fiesta deportiva de tres días, antes de cambiar el uniforme de sus clubes por el de sus respectivos colegios, en esta semana en que se inicia el año escolar.

Fotos Gerardo López / Rodrigo Maturana