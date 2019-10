Cerca de 350 judokas de todo el país participaron en Campeonato Nacional realizado en Punta Arenas

Además, se realizó la Copa Yama Harashi En el Gimnasio Fiscal, desde las series menores a las adultas protagonizaron combates que les otorgaron puntuación para el escalafón nacional. Entre los deportistas locales destacan aquellos que se preparan para los Juegos de La Araucanía

Cristian Saralegui

csaralegui@laprensaaustral.cl

El judo se convirtió en el deporte estrella este fin de semana, en el gimnasio Fiscal. Allí se realizó el Campeonato Nacional Copa Magallanes, que reunió a 350 deportistas de todo el país, tanto en damas como en varones. En total, fueron 41 los clubes que llegaron hasta Punta Arenas para este campeonato, que otorga puntaje para el ranking nacional. Arica, Antofagasta, La Serena, Paihuano, Santiago, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique, entre otras, aportaron judokas para esta competencia.

El campeonato se inició en la mañana del sábado, con las categorías menores, Sub 7, Sub 9 y Sub 11, todas promocionales, no competitivas. Posteriormente, fue el turno de las categorías competitivas, correspondientes a las series desde la Sub 13 a la Sub 18, que compitieron por puntaje de la Federación, para su ranking nacional. Finalmente, en la tarde se presentaron las series más grandes, la Sub 21, absoluta y veteranos.

A nivel nacional se realizan tres campeonatos nacionales, uno en la zona norte, otra en el centro, y el sur, que le correspondió este año organizarlo a Punta Arenas, que fue representado por cuatro clubes: Zen-Ryoku, Yama Harashi que fue el organizador, Pudeto y Judo Extremo.

Pero no fue el único día de esfuerzo para los judokas, ya que, aprovechando la presencia de todos ellos, ayer domingo se realizó la Copa Yama Harashi Judo, un torneo de carácter abierto es abierto, que contó con la participación de delegaciones argentinas, de ciudades como Río Grande, Ushuaia, Río Grande y El Calafate. Y si bien esta copa no otorgó puntaje a los deportistas, sí les sirvió como preparación y experiencia, sobre todo por tener que enfrentar a rivales de otro país.

Una de ellas es Ignacia Mayorga, estudiante de primer año medio en el Instituto Superior de Comercio, que compite desde los 4 años. “Pero paré entre los 8-9 y retomé el año pasado. Lo dejé porque aún no me apasionaba tanto, cuando era chica lo asumía como un simple deporte y ahora lo tomo más en serio”. Respecto del nivel del campeonato, destacó que “los competidores están creciendo demasiado a nivel nacional como regional. Está complicado”.

Pese a ello, calificó de positiva la preparación que tienen en Magallanes, porque “contamos con preparador físico, horas de judo todos los días, tenemos a Tomás Bringas que es uno de los técnicos del club y del Cea, así que la preparación es muy buena”, destacó Ignacia Mayorga, cuyas proyecciones son “ojalá ser seleccionada nacional y gracias al judo, sacar una carrera universitaria”.

La práctica del judo no solamente ha beneficiado el desarrollo físico de los jóvenes deportistas, sino que también ha significado un gran aporte para sus personalidades en formación. Un ejemplo claro de esto es Marco Cortés, de 13 años, estudiante del Liceo Experimental Umag.

“En términos personales me ha ayudado a sacar más actitud, porque yo entré al judo porque me hacían bullying, y no podía defenderme, no tenía el carácter, entonces con el judo empecé a tener más confianza en mí y así me pude defender. Me gustó igual porque es una disciplina muy limpia, pero principalmente porque me permitió sacar más carácter, ya no tengo vergüenza de hacer cosas, y ahora socializo más. Antes era callado y apartado del grupo, pero ahora tengo ‘caleta’ de amigos”, confesó el deportista.

Cortés lleva tres años practicando judo y ya acumula experiencia, incluso, internacional, lo que le permite valorar este campeonato. “El nivel está bueno, porque he ido a varios campeonatos internacionales, si bien hay países como los brasileños, que están a otro nivel, Chile no se queda atrás. Es muy buena la preparación que tenemos, entrenamos todos los días, es cosa de organizar los tiempos con los estudios. No cuesta tanto compatibilizarlo, porque siempre he tenido la organización para todo y así da el tiempo”, subrayó el estudiante y judoka del club Yama Harashi, y que, en cuanto a su futuro deportivo, “ya he llegado a una final nacional y la he ganado, ahora me proyecto a los Juegos Escolares, para sacar medalla a nivel internacional, como en un Sudamericano”.

Otra de las figuras locales del judo es José Luis Cárcamo, de 16 años, y estudiante del Liceo Juan Bautista Contardi. Con las marcas del combate pintadas en su rostro, y cansado por el esfuerzo, expresó que “saqué primer lugar. El nivel muy bueno, fuerte, recién están entrando los Sub 18 y están entrando fuerte las categorías más chicas. Tuve tres peleas, y las tres las gané. Mis proyecciones son irme a vivir al Centro de Alto Rendimiento, a entrenar”, planifica Cárcamo, que lleva once años ligado al judo, “empecé con 5 años. Mi papá fue el que me motivó a practicarlo”.

Además, indica que el judo le ha beneficiado en “tener más humildad, a no ser agrandado. Con las heridas no pasa nada, antes cuando era chico me desanimaba, pero ahora volví como siempre nomás”, finalizó.

Fotos Gerardo López Masle