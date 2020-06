Club de Esgrima Austral dio una paso adelante en las clases virtuales y organizó seminario internacional

Club cuenta con 30 deportistas de 10 a 18 años Además de ejercicios para mantener la condición deportiva, añadieron clases complementarias de Psicología Deportiva y Nutrición. Asimismo, crearon alianzas con clubes de Ushuaia y Mar del Plata, para organizar el Taller Internacional de Esgrima modalidad Sable con el Club de Esgrima de Madrid, donde contaron con la capacitación del destacado entrenador Rafael López Hidalgo

Los entrenamientos en modo virtual comenzaron como una novedad necesaria apenas llegó el coronavirus, en marzo, pero ya van tres meses sin poder asistir a un gimnasio, cancha o para tener la competencia que requiere cualquier deportista. No es extraño que, sobre todo en el caso de los niños, estas clases ya esté resultando tediosas y ya no tengan la misma energía que al principio. Pero en el Club de Esgrima Austral decidieron dar un plus a sus actividades normales y organizaron capacitaciones complementarias a la disciplina, abordando Psicología Deportiva y Nutrición.

“Nosotros empezamos con las clases y llegado a cierto punto, a los chicos se les empiezan a ser monótonas, entonces comenzamos a hacer encuentros con otros clubes. Empezamos con chicos de Ushuaia, se nos unió después Mar del Plata. Conversamos y vimos que podíamos hacer una conexión con España, con un profesor muy conocido en Latinoamérica, Rafael López Hidalgo, del Club de Esgrima de Madrid”, explicó el profesor del Club de Esgrima Austral, Marcelo Lorca.

Catorce chicos del club han podido participar en estas clases online: Felipe Alvarado Campos, Andrés Alvarado Campos, Sebastián Banda Merino, Agustín Cárdenas Barra, Aielen Esperanza Carrasco Rimmelin, Vicente Cortés Alarcón, Bruno Kusch Pinochet, Cristóbal Lausic Ríos, Benjamín Parada Troncoso, Amaro Rojas, Contreras, Vicente Ruiz Oyarzo, Pablo Salas Monsalve, Luis Vergara Véliz, y Christel Yáñez Cuevas. A ellos se sumaron Constanza Fatecci, Sol Méndez, y Franco Gómez, de Argentina; Aarón Mejía de Honduras y Arnaldo Marín, de Venezuela.

Esa clase virtual, a través de la plataforma Zoom, concitó tanto interés que se fueron uniendo deportistas de distintas partes del mundo, pues fue una oportunidad única para poder perfeccionar sus técnicas con este destacado entrenador. “La clase estaba pensada para la gente del sur, pero se la compartimos a unos conocidos, que hicieron lo mismo y así fue entrando gente de Perú, Honduras, Venezuela, México, España y casi todos los entrenadores de Chile”.

Lorca subraya que a diferencia de otras clases, esta que tuvieron con Rafael López Hidalgo fue una capacitación de alto nivel: “El es un profesor de alto rendimiento, ve todo lo relacionado con campeonatos mundiales, entonces él me dijo ‘yo no voy a enseñar esgrima, sino táctica, cosas nuevas para que puedan practicarlas, no cómo se toma el arma’. Por eso muchos entrenadores se metieron a la clase, porque sería muy caro traerlo a Chile a hacer esa clase. Los contenidos eran muy buenos, porque él está enfocado en deportistas de alto rendimiento”.

Pero además de los conocimientos recibidos de parte del entrenador hispano, la posibilidad que tuvieron los chicos de Punta Arenas de interactuar con esgrimistas de otros países, también les permite ampliar sus horizontes y darse cuenta que las distancias deportivas no son tan enormes como podría pensarse. Al respecto, el entrenador Marcelo Lorca destaca que “a ellos se les está volviendo normal conocer gente de otros países. De hecho, el pasado jueves participamos en un encuentro con un club de esgrima de Miami, que hicieron un encuentro latinoamericano de esgrima en que participaban solamente niños y los entrenadores solamente podían mirar”.

Esto porque en casa, los chicos han continuado con sus ejercicios y entrenamientos: “de hecho, la mayoría tiene espada, se compraron su equipamiento en 2019. Ellos tuvieron que hacer un plastrón que es donde pueden apuntar, y con eso pueden entrenar puntería, ejercicios de piernas y brazos”.

Sin embargo, como le ha pasado a todos los deportistas, no han podido tener competencia o medirse con rivales, aunque en el caso de este deporte, no debiese ser tan complicado un hipotético retorno al gimnasio, dado que el traje que ocupan es especial, con el rostro cubierto y no hay una lucha cuerpo a cuerpo, si se le compara con tras disciplinas. “Estamos pensando que, apenas nos den la opción, volver, manteniendo la distancia. Lo que estamos pensando es pasarles las caretas del club a los niños, que las desinfecten, y cuando todo se normalicen, las devuelvan”, indicó Lorca, que reconoce sí que “los chicos están desesperados por volver a clases, pero les ha gustado esta posibilidad de juntarse virtualmente con otros deportistas, porque se han dado cuenta que el entrenamiento que hacemos acá es tan bueno como el que se hace en Miami. De hecho, nuestras clases son más pesadas. Lo otro que han podido aprender es el tema técnico, reforzado, porque nos hemos sentado a ver otras técnicas”.

Fotos cedidas