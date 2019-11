Club Kotaix destacó en torneo nacional de hockey realizado en Iquique

Los magallánicos fueron distinguidos con el premio “Futuro del hockey”, mientras que el jugador Antonio Matus fue reconocido como “Mejor Jugador Sub 12”

Las categorías Sub 12 y Sub 16 del club de hockey Kotaix tuvieron una gran participaron en la copa Drakon’s 2019, realizada Iquique, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre. En el campeonato, el jugador Antonio Matus recibió el premio a “Mejor jugador Sub 12”, mientras que el club obtuvo el reconocimiento como “Futuro del hockey”.

El entrenador de Kotaix, Rodolfo Díaz que junto a Ricardo Matus, han preparado a los jóvenes que asistieron al encuentro deportivo, destacó el esfuerzo realizado por los integrantes del club, en su mayoría padres y familiares de los jugadores, para estar por primera vez en una competencia de esta magnitud. “El hockey de Magallanes está recién en desarrollo, actualmente hay tres equipos en la región. Pero los reconocimientos obtenidos en Iquique tanto para el seleccionado Antonio Matus, como mejor jugador Sub 12 de la serie y el que le hicieron a nuestro club, como ‘Futuro del Hockey’, nos da más fuerza y ganas de seguir entrenando y sumando a más chicos a este hermoso deporte”, enfatizó Díaz.

La fecha realizada en Iquique forma parte del calendario oficial de la Federación Nacional de Hockey Hielo y Línea (FNHL), y se realizó sin puntuación, principalmente porque muchos de los clubes miembros no pudieron asistir dadas las condiciones del país. Sin embargo Kotaix se enfrentó a los clubes Drakon’s y Alto Hospicio, de Iquique; Serena Fuego, de La Serena; Pancer y Kamikase, de Santiago.

En cuanto a los rendimientos, Rodolfo Díaz recalcó que “hay que tener en cuenta que los equipos con los que participamos en Iquique llevan más de diez años de formación, al menos en adulto se nota bastante la diferencia. A nivel Sub 12, demostramos que tenemos un buen nivel competitivo, pero por ejemplo, a nivel Sub 14 y Sub 16, también se notó la diferencia, ya que los niños de los otros equipos llevan más años entrenando. Pero insisto, este es un tremendo logro para los chicos y sus padres, que se han esforzado y han sido muy perseverantes”, destacó.

Antonio Matus, reconocido como “Mejor Jugador Sub 12”, comentó que “para mí fue un súper buen campeonato, porque ganamos casi todos los partidos en algunas categorías y también nos premiaron. Además fue entretenido porque jugaban distinto y tuvimos que adaptarnos, lo que fue un desafío porque tuvimos que rápidamente rearmarnos y aun así, ganamos muchos partidos.”

El jugador además expresó que la experiencia fue “muy buena, aunque hacía mucho calor, tuvimos empollas en los pies por el desgaste, pero tenemos que seguir y aprender de los equipos con los que jugamos en Iquique, ya que lo hacían de manera muy organizada y nosotros tenemos que lograr ese nivel”.

El apoyo familiar es fundamental en cualquier disciplina, pero más en esta, que no cuenta con los espacios, infraestructura e implementación adecuada. Una de las que vive esta experiencia es una de las madres de los jugadores, Karina Aguila que valoró esta participación del club. “Esto es un hito para el club ya que todos los costos del viaje, entrenadores, implementos, se han obtenido gracias a la autogestión, al esfuerzo de los apoderados y de todos quienes colaboraron con nuestros beneficios, a quienes agradecemos enormemente. En la región no contamos con una cancha especial para jugar, en invierno no tenemos tampoco una pista de hielo a disposición, tenemos que estar pagando y pese a que hemos realizado las gestiones con autoridades para que nos apoyen, no hemos logrado concretar nada”.

Finalmente, con el fin de captar nuevos talentos para la disciplina, el club impartirá clases gratuitas de patinaje roller los domingos. Para quienes estén interesados, pueden solicitar información de horarios y lugar escribiendo al fan page de Facebook, “Kotaix Hockey”.

Fotos cedidas