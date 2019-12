Deportes Temuco los espera después del Nacional Sub 13

Sebastián Cárcamo y Gabriel Yissi Tras pasar el proceso selectivo en el club de la Región de La Araucanía, los dos menores se incorporarán en enero al club, donde uno espera consolidarse como mediocampista ofensivo y otro, consagrarse como arquero

El Campeonato Nacional de Futsal de Lonquimay, donde lograron el título de campeones, les abrió la puerta. Sebastián Cárcamo Barría y Gabriel Yissi Huenul, ambos de 12 años, participaron en una prueba de jugadores que realizó el club profesional Deportes Temuco, quedando seleccionados, por lo que tras el Nacional Sub 13 de fútbol, que se disputará del 10 al 22 de enero, en Concepción, se incorporarán a la disciplina del equipo albiverde.

Sebastián Cárcamo nació el 5 de febrero de 2007 en Punta Arenas. Alumno del Liceo San José se define como un volante-delantero, bastante ligero, hábil y encarador, aunque poco goleador. “Empecé a los 3 años a jugar, sé que es un buen club. Me encuentro habilidoso, malo para hacer goles sí, soy más de dar pases, algo así como Alexis. Me gusta mucho como juega Arturo Vidal y a nivel internacional, Cristiano Ronaldo. Mi sueño es llegar a ser jugador profesional, es algo que quiero de chico”, resaltó el pequeño jugador que defendió la camiseta del Club Deportivo Prat y que es hincha de Universidad de Chile.

Su compañero juega al otro extremo de la cancha y su misión es evitar los goles. Gabriel Yissi, nacido el 31 de enero de 2007 en Talca, lleva cuatro años en Punta Arenas. “Empecé como a los 7 años, porque no me gustaba el fútbol, pero mi hermano mayor me enseñó a jugar, y así me empecé a jugar en el colegio Manuel de Salas de Talca. Aquí estaba en la Escuela Croacia y después me cambié al Instituto Don Bosco, siempre como arquero, porque mi bisabuelo jugó al arco en Imperial, un tío también”.

El guardameta asegura que su sueño es llegar a ser futbolista profesional, “obviamente se necesita esfuerzo y dedicación. Me falta trabajar las voladas y que no se note mi baja estatura, además creo que juego bien con los pies. Mi modelo de arquero es Claudio Bravo en Chile y del extranjero (Thibaut) Courtois”, destacó este hincha de Colo Colo, que se radicará en Temuco, en casa de su abuela, por lo que tendrá que dejar al Club Prat, que defendió mientras estuvo en Punta Arenas.

El entrenador de la Sub 13, Carlos Parra destacó que “todo el trabajo que han hecho en su club y en la selección les ha servido bastante para demostrar su nivel y llamar la atención de los veedores. Les queda un proceso largo, pero ya dieron el primer paso, que fue irse a probar y que los aceptaran, así que ahora depende de ellos y de sus familias, porque aún son pequeños. Gabriel maneja el futsal y el fútbol, anda bastante bien, técnicamente es un arquero con mucho sacrificio, potencia de juego y buena visión periférica. Sebastián, en tanto, maneja varios puestos, de volante o delantero, es rápido, técnicamente es bueno, tiene buena ubicación dentro de la cancha y ha andado bastante bien en el proceso de la Sub 13”.

Fotos Gerardo López M.