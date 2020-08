El rugby sigue trabajando pese a la pandemia adaptándose al uso de las plataformas virtuales

Club Old Foxes Rugby & TBS A los entrenamientos de los martes y jueves, se sumó un torneo virtual. En tanto, para el viernes, la Asociación de Rugby de Magallanes organizó una charla virtual con Sebastián Berti, entrenador de Newbridge College, de Irlanda, y ex seleccionado de Los Cóndores

Por sus características, el rugby es uno de los deportes que no tiene para cuándo volver a las prácticas. A diferencia de los deportes individuales, en este caso, será imposible hablar de distanciamiento social, por ejemplo. Pero esto no significa que estén sin actividad. Por el contrario, han debido adaptarse a esta realidad y con ingenio, salir adelante.

Con apoyo del profesor de rugby del Colegio Británico Felipe Navarro, y ex alumnos y jugadores, el club Old Foxes Rugby sigue trabajando en esta cuarentena y entrenan por plataforma meet todos los martes y jueves entre 19 y 21 horas. Si bien la actual condición sanitaria del mundo ha mermado la actividad deportiva, este equipo de rugby ha tratado de no decaer y lucha semana a semana por mantener la motivación y el entusiasmo de niños y jóvenes. José Miguel Cruz de 13 años, en entrevista por Instagram Live @cluboldfoxes manifestó que “para nosotros ha sido difícil no practicar nuestro deporte de la manera tradicional, porque estamos acostumbrados a estar en la cancha dando pases y tackleando, pero igualmente intentamos mantenernos unidos como familia y activos, para que el retorno a la cancha sea lo más natural posible».

Cruz, junto a otros compañeros participan de un torneo virtual de rugby adaptado, instancia que ha servido para mantener la unión de equipo. Consiste en una competencia donde los chicos deben realizar ocho retos de dominio corporal con balón de rugby y quienes registran más número de repeticiones marcan un try para su equipo. El torneo virtual puede ser seguido a través de las redes sociales de @arusa_rugby.

Felipe Navarro comenta que «ha sido una pega de relojería estos últimos tres años, justo cuando lográbamos cierta sinergia con el rugby de menores llega la pandemia y nos obliga a inventar nuevas formas de evitar la mayor deserción deportiva posible, es por eso que inscribimos a la categoría M14 en un torneo virtual de rugby, que se hace por zoom y donde juegan equipos de todo Chile. Además de ello entrenamos martes y jueves con los más peques y tratamos de divertirnos haciendo ejercicios, contando chistes y traspasando valores. Afortunadamente se han sumado amigos y ex alumnos del colegio a dar una mano con la intención de apoyar a los chicos y que nuestro equipo Foxes mantenga las tradiciones rugbisticas».

A esto se suma la posibilidad de realizar charlas formativas para los niños. El pasado viernes conversaron con Gabriel Kurincic, miembro fundador de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego desde 1985 y con el integrante del staff de rugby infantil del Club Río Grande, de Argentina, Omar Vargas. En tanto, para este viernes 21 de agosto tendrán un encuentro con el entrenador y ex seleccionado de Los Cóndores, Sebastián Berti. Al respecto, Felipe Navarro indicó que “el objetivo de las entrevistas por Instagram Live de la Asociación de Rugby de Magallanes es interactuar y dejar un registro sobre experiencias que nos puedan ayudar a mejorar como región”.

En esa línea, la conversación con Berti será muy provechosa para los emergentes rugbistas locales, pues fue seleccionado de Chile, jugó en equipos de Concepción, Nueva Zelanda, Inglaterra e Irlanda, donde dirige actualmente al Newbridge College. Al respecto, Felipe Navarro, que también jugó en Irlanda, destacó que “trabajamos para poder tener un circuito infantil y una liga juvenil; si la aseguramos y mantenemos, a nivel adulto los resultados van a llegar solos”.

Club Foxes es un equipo de rugby miembro de la Asociación de Rugby de Magallanes, entidad que regula y promueve la práctica del rugby federado en la región y que actualmente tiene como socios al Club Caranchos y al Club Umag. Brian Catalán, oficial regional de Rugby Infantil y miembro del Comité Nacional de Rugby Infantil, en reunión con directorio de la asociación indicó la importancia de mantener a los niños en movimiento, ya que es la única chance de volver a retomar el Circuito Infantil con la menor deserción posible en 2021. Se destaca también un gran proyecto que buscaría incorporar a cuatro escuelas municipales de la región para el Circuito Infantil del 2021 y donde una de ellas sería de Puerto Natales. Este proyecto ha sido adjudicado por la Asociación a través del proceso Fondeporte del IND y buscará ser el punto de inflexión par el despegue del rugby a nivel formativo.

Finalmente, recordaron que el rugby, en general se divide en cuatro bloques, el de menores, el de juveniles, el de adultos y el de veteranos sobre 35 años. Es un deporte de evasión y contacto, que se juega con una pelota ovalada, es jugado por hombres y mujeres. A nivel de menores se juega por categoría (en Magallanes por cada dos años de escolaridad por ahora), en menores es netamente formativo, sin marcador y centrado en la diversión de los chicos y los valores del respeto, perseverancia y trabajo en equipo. Ya pasando a los 15 años inicia el rugby semicompetitivo en masculino y femenino por separado, para iniciar el proceso de competencia fuerte después de los 20 años hasta llegar a veteranos y seguir con la reconversión del jugador, que consiste en que los veteranos adquieran algún rol ya sea en las áreas de dirigentes, árbitros o entrenadores.

Para conocer más sobre el rugby magallánico se pueden visitar las redes sociales de @cluboldfoxes @arumagallanes @umagrc @umagfemenino @caranchosrc @chilerugby.