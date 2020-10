Estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes marcaron presencia en ciclo “Conversando con las estrellas”

Organizadas por el Mindep y el IND El jueves pudieron conocer más sobre el luchador Yasmani Acosta, y hoy compartirán, gracias a la tecnología, con la levantadora de pesas María Fernanda Valdés. El ciclo finalizará el jueves, con el judoka Thomas Briceño

Un centenar de estudiantes participaron, el jueves, de la charla con el luchador olímpico Yasmani Acosta, en el inicio del ciclo “Conversando con las estrellas”, organizado por el Ministerio del Deportes y el Instituto Nacional de Deportes. De ellos, una veintena correspondieron a estudiantes de la Escuela Manuel Bulnes quienes, motivados por sus profesores Cyntia Ramírez, Beatriz Barrientos y Miguel Villarroel, aprovecharon la oportunidad para conocer más sobre la vida del deportista.

Este ciclo continuará hoy, a las 19 horas, con la levantadora de pesas María Fernanda Valdés, y finalizará el jueves, en el mismo horario, con el judoka Thomas Briceño. Para participar de ellas, hay que inscribirse en la página www.charlasycursosjde.cl.

Mientras tanto, los chicos de la Escuela Manuel Bulnes aún disfrutan de la experiencia que vivieron en esta charla con el luchador olímpico, campeón en los Panamericanos de 2019. Y también comentaron sobre la actividad física que han podido realizar este año, en el contexto de la pandemia del Covid-19, que los tiene encerrados en sus casas. El ingenio y vocación de los profesores ha sido fundamental para que puedan seguir con sus rutinas, a pesar de las dificultades por falta de espacio y de material.

Lucas Oyarzo Gómez opinó que “la charla me pareció entretenida e interesante. Espero con ansias la que dará María Fernanda y quiero agradecerles por esta oportunidad, porque ellos son deportistas que nos representan a nivel nacional”. En tanto, su hermano Johan agregó que “la primera charla me pareció entretenida y dinámica. Agradecerles por la oportunidad que nos están dando para conocer a nuestros deportistas, que nos representan nacional e internacionalmente”.

Sebastián Vásquez Quiñones expresó que “me parecen espectaculares las charlas, porque podemos conocer más de sus vidas, sus hábitos y nos pueden motivar a hacer más ejercicios de los que hacemos habitualmente”. Feliz se mostró, a su vez, Pablo Mansilla Huichaman, “por haber tenido la oportunidad de ver por las pantallas a un gran deportista y luchador como Yasmani; primera vez que lo veo y escucho tan cerca. Gran persona por contestar las preguntas que les hicimos los niños”, y Sofía Sáez Fernández indicó que “fue muy interesante, los quería incentivar a que desde sus casas hagan deporte, porque sirve física y psicológicamente”.

Julio Villegas López también se mostró agradecido “por invitarme a las charlas de los deportistas más geniales, en especial a Yasmani, que es un luchador profesional, que ha conseguido todos su logros y que la ha pasado bien en su vida. Me encantó la charla”. Y para Valentina Martínez Molina, “lo que más me llamó la atención fueron las preguntas que hacen las personas a los famosos, como su vida cotidiana, comida saludable.

Finalmente, Mariel Palma Mora opinó que “la charla me gustó mucho, para que los niños podamos conocer a deportistas que han pasado cosas que les ha costad en su vida. Yo juego básquetbol y he tenido torneos y me ha costado mucho, y esta es la etapa que más me cuesta en la vida para llegar a la cima que yo quiero.

Rutinas para vencer el sedentarismo

Mariel Palma también se refirió al trabajo que han realizado este año. “Miguel y Cyntia son nuestros profesores y lo que hacemos siempre son sentadillas, golpes y varios ejercicios relacionados a la circulación del cuerpo”. Valentina Martínez recordó también que “lo que estaba haciendo en Educación Física es abdominales, sentadillas, flexiones de brazo, con pelotas de material reciclado”.

A esta opinión se suma Dayana Salinas Contreras: “Me gusta correr, las cosas que hacemos en Educación Física, son calentamientos y varios deportes. Ocupamos cosas de casa como la escoba o pelotas de diario.

Y Constanza Monsalvez Santibáñez indicó que “lo que realizamos en Educación Física es flexibilidad y resistencia. Los implementos que utilizamos son los que tenemos en casa, como una pelota de papel, una cuerda para saltar, ya que los profesores han sabido reemplazar los objetos que utilizábamos en el colegio por algo que teníamos en casa”.

La visión de los profesores

Para la docente Cyntia Ramírez, lo más destacado, en primer lugar, fue que los niños pudieran compartir con deportistas consagrados, aunque haya sido mediante una pantalla: “Estamos muy contentos como establecimiento y departamento de educación física, ya que son oportunidades que normalmente no se pueden realizar. Es una instancia más cercana, donde el deportista habla sobre su vida y el deporte, respondiendo a las dudas e inquietudes de los asistentes. Además, agradecer que en estos tiempos, como docentes, podamos perfeccionarnos con cursos que se están realizando y otros como el que empieza el martes 20 (mañana) que es de diferenciación, entrenamiento deportivo escolar, en las diferentes categorías”.

A esta visión se suma el profesor Miguel Villarroel: “Las charlas son súper importantes, sobre todo para los estudiantes, para mantener la motivación en estos tiempos, y que puedan conocer otros deportes y cómo se están llevando a cabo en tiempos de cuarentena. Es súper importante para que puedan evidenciar que, a pesar de todas las circunstancias, se puede continuar la práctica deportiva y un estilo de vida saludable, y además ofrece espacios para que los niños puedan identificar “algunas cosas que pueden ayudar a sobrellevar emocionalmente, estos tiempos”.

Los docentes han tenido que adaptar sus clases a realidades diferentes, en la que no todos los niños cuentan con el mismo espacio para entrenar o adolecen de instrumentos para determinados ejercicios. Al respecto, Cyntia Ramírez expone que “Las clases las adaptamos a los recursos de nuestros estudiantes, para así poder tener más participación y que sea dinámica e interactiva. De esta forma tenemos una mayor participación en la que los estudiantes dirigen parte de las clases y motivándolos con música de fondo. Hemos trabajado bastante el objetivo de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, utilizando implementos alternativos, como cuerda, huincha de papel, pelota de diario, sillas, escoba. Así vamos variando para que sea más atractivo y al alcance de todos. Se trabaja online y se sube a classroom las actividades, para que ellos puedan realizar nuevamente los ejercicios durante la semana, ya que en estos momentos de pandemia, es de suma importancia realizar actividad física para estar física y mentalmente en condiciones óptimas, ya que sabemos que el ejercicio nos ayuda a disminuir el estrés y las enfermedades”, recalcó.

A su vez, Villarroel remarcó que su labor “está enfocadas en mantener una vida activa y una serie de hábitos que puedan aportar en la vida de los estudiantes desde el área emocional, de contención, de manejo del estrés y la ansiedad, que pueda generar todo este tiempo de pandemia. Las clases que realizamos son enfocadas en el desarrollo de las capacidades físicas básicas, con material que se pueda encontrar en el hogar y con ejercicios que se puedan realizar en un espacio reducido, como son la mayoría de nuestros hogares”.

La que tiene un desafío más grande es la docente de los más pequeños, Beatriz Barrientos, ya que dicta clases a niños de primero a cuarto básico. “Ha sido complicado, hemos tenido que adaptarnos a la realidad del hogar de cada niño y pensar en actividades que puedan realizar en espacios reducido, con materiales alternativos de fácil acceso. Trabajos con sillas, globos y que puedan adquirir a bajo costo. Los enfoques en espacio pequeño son saltar, caminar, marchar, ejercicios de fuerza utilizando el peso de su propio cuerpo, y rutinas de ejercicios. A través de clasroom y clases virtuales. Además, se entrega una ficha de trabajo escrita con todas las indicaciones y materiales que necesita. Hemos preparados videos con rutinas diseñadas por los profesores y las clases virtuales con conexión en vivo, donde se va corrigiendo”, detalló.

La docente enfatiza en que “es importante que en este periodo, los niños trabajen físicamente, desarrollen actividad física, porque los anima, mejora el estés, les levanta el ánimo, fortalece músculos, huesos, y es súper enriquecedor ver al niño trabajar, más que estar mandando trabajo, que se muevan es súper importante. Lo que ha costado es que los papás tomen conciencia de la importancia de la asignatura, sobre todo en estos momentos, porque les dan más importancias a otras, pero es muy importante hacer ejercicios y actividad física, porque cuando retomemos nuestra vida habitual, el niño va a caminar una cuadra y se va a cansar, entonces si antes teníamos una alta tasa de sedentarismo y obesidad, eso va a ser mucho mayor. Pero hemos hecho nuestros esfuerzos, hemos visto que hay gente preocupada de hacer que esta cultura nuestra chilena sea diferente, que se note la importancia de hacer ejercicio físico, pensando en nuestra salud mental y psicológica”, concluyó.