Gimnastas del club Umag y Degipa midieron sus habilidades en torneo internacional virtual

La segunda versión de este campeonato se realizó en dos etapas El evento tuvo diez clasificadas por categoría que, primero, tuvieron una evaluación de rutinas a través de videos y después, una presentación en vivo mediante la plataforma Zoom

Habían comenzado el año con todo el entusiasmo, pero llegó la pandemia y todos los planes cambiaron. Hubo que adaptarse a hacer todo de manera diferente. Pero como esta emergencia sanitaria está en todo el mundo, comenzaron a organizarse campeonatos internacionales entre clubes, y aunque claramente no es lo mismo, permitió a los deportistas regionales ponerse a prueba y notar que a veces la distancia es solamente en kilómetros mas no en capacidades. En este caso, la iniciativa fue local, a través del club Gimnasia Artística Umag, que convocó a los clubes Gymliser de Rancagua, 3D club Rosario, Argentina; y el club Degipa, Punta Arenas.

Como recordó el entrenador Erwin Mansilla, “hace algunos meses tuvimos el primer campeonato, que lo hicimos a prueba, en conjunto con el club Gymliser de Rancagua, y a raíz de eso, decidí armar una segunda versión del torneo, que se llama ‘Quédate en casa’, y que tuvo dos etapas. La primera consistió en que cada participante enviaba un video con su serie de ejercicios y música, en el caso de las damas, y ese video fue evaluado por tres juezas. Luego se enviaron las notas y sacamos 10 clasificadas por categoría las que se presentaron en la segunda etapa, esta vez con evaluación en vivo a través de la plataforma Zoom, cabe destacar que tenemos licencia gracias a la empresa piloto, quien nos ayudó con la parte técnica”, explicó el entrenador, en referencia a la firma Pulpro.

El torneo tuvo cuatro categorías Mini, de 4 a 6 años; Pre infantil, 7 a 9; Infantil, 10 a 12 y Juvenil, de 13 años en adelante, y dos niveles, el A, de iniciación y el B, más avanzado, tanto en damas y varones. En la ceremonia de premiación se entregaron diplomas virtuales y se creó un podio que se publicó en redes sociales.

En cuanto a los ejercicios que las participantes tuvieron que realizar, se trató de pruebas básicas de suelo, como voltereta hacia adelante, tela, invertida, rueda, para las más pequeñas y lo mismo para las más avanzadas, que podían incluir ejercicios más complejos, como saltos e invertidas con otras formas.

“A diferencia de la primera versión, que fue completamente en vivo, esta edición tuvo un brillo diferente, porque el hecho de enviar un video y esperar para ver si clasificaban, emocionaba mucho a las niñas, sobre todo cuando se les informaba. Fue una muy buena modalidad de competencia”, valoró Erwin Mansilla.

Una grata experiencia

Las deportistas han sufrido mucho este año y por eso se mostraron muy contentas por la oportunidad de ponerse a prueba, aunque haya sido mediante formatos tecnológicos. Antonia Valdés, del equipo de Gimnasia Artística de la Umag comentó que “el torneo me pareció súper bakán, porque esta vez fue internacional, con niñas de otros países”. Ella es una de las tantas que ha debido acostumbrarse a otra forma de entrenar, aunque “tengo que confesar que prefiero hacerlos en el gimnasio, porque ahí tengo más espacio. Igual es entretenido, ponemos las colchonetas que nos pasa el profe, en el living, que es donde entreno”.

Del mismo club, Catalina Briones comenzó el año pasado a practicar gimnasia y en marzo las clases online, “el profe me ha ayudado un montón, mejoré mucho y en el torneo conocí a muchas chicas que hacían el mismo deporte que yo, lo cual es muy genial”.

En tanto, Tiare Caiguán, campeona Pre infantil nivel B y que representa al club Gimnasia Artística Umag, destacó el hecho de “convivir con mis compañeras, aunque haya sido a través de una pantalla. Lo que más me gustó del campeonato fue que pude volver a ver a mis amigas, no las veía hace tiempo”. En cuanto a sus entrenamientos en cuarentena, reconoce que “al principio fue un poco incómodo, porque no me sentía cómoda, el piso, los espacio, pero ahora ya es súper entretenido”.

Mirada internacional

Las deportistas argentinas del 3D Club de Rosario, Argentina, también valoraron esta iniciativa. Victoria González comentó que fue “muy lindo, nunca pensé que iba a tener un torneo virtual y me gustó mucho poder compartirlo con otros países todo lo que pude lograr en cuarentena. Yo entreno en casa con mis profesoras y mis amigas, entrené todos los días de la semana para poder seguir y no dejar atrás lo que más nos gusta”. Su compañera Tiara Miranda, en tanto, opinó que “el torneo para mí fue una hermosa experiencia, muy distinta a los que estamos acostumbrados, pero fue una muy linda forma de poder conectarnos con otros gimnasios y lograr tener una maravillosa jornada. Lo que puedo destacar que me gustó mucho fue la calidez que había durante la reunión y lo bien que la pasé en todo momento. Durante la cuarentena mi entrenamiento fue por Zoom con mis profesoras Fer y Piti que siempre me motivaron a seguir adelante, no perder la esperanza de que todo esto va a pasar, y que vamos a poder volver a encontrarnos muy pronto. También entrené por mi parte con rutinas que me mandó mi profesora y mi kinesiólogo”.

Para Manuela de Dios, “el torneo estuvo muy ‘copado’ (estupendo), fue una experiencia muy buena, ya que hace mucho no competíamos. Gracias a nuestras profesoras y familiares por estar apoyando y estar ahí, por corregirnos y unirnos todos los días a hacer Zoom con todas las ganas. Lo que más me gustó fue poder volver a sentir esos nervios antes de competir, ya que hace mucho no tenía esa sensación. Nosotras nos conectamos de lunes a jueves con todas las pilas y ganas de hacer lo que más nos gusta que es compartir este deporte tan bonito”.

Finalmente, Sofía López, también del club 3D Rosario, si bien mencionó que “este año fueron muy distintos los entrenamientos, aprendimos a que las clases por Zoom son una linda manera de poder seguir siendo mejores gimnastas. Nuestras profes, Fer y Piti, nos motivan clase a clase y son unas genias. Algo lindo que nos deja la pandemia fue el torneo con Chile por Zoom; nos ayudó a tener otras experiencias y conocer otros clubes que aman y les apasiona la gimnasia artística tanto como a mí”.