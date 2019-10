Insafa celebró con deporte sus 115 años

Octava edición de Copa Insafa

El Instituto Sagrada Familia realizó los días 15, 17, 18 y 19 de octubre la octava versión de la Copa Insafa, organizada por la coordinadora del Movimiento Juvenil Salesiano, Karen Dimter junto a los profesores de cada disciplina. Deportistas de diez establecimientos educacionales de la región participaron en básquebol, voleibol y hándbol.

La inauguración estuvo enfocada en los 115 años del Instituto Sagrada Familia, y contó con la participaron de diferentes talleres, y los cursos del establecimiento, quienes mostraron su desarrollo en habilidades y talentos, entre ellos la danza, la gimnasia y el canto.

La coordinador explicó que el objetivo fue potenciar el deporte de la región en diferentes categorías, “siempre cuidando una sana competencia y haciendo vida el Carisma Salesiano en estos 115 años de historia, que sigue haciendo vida en nuestras jóvenes, viviendo el deporte con alegría, y un ambiente de familia con todos los establecimientos”.

En la inauguración, realizada el jueves en el gimnasio del establecimiento, estuvo presente el alcalde Claudio Radonich, la directora de la obra sor Fany Dobronic, directivos y apoderados.

En cuanto a los resultados, en hándbol sub 14 damas, el primer lugar fue para el Liceo María Auxiliadora, y segundo fue el Insafa. En tanto, en voleibol sub 14 damas, primero resultó el Liceo María Auxiliadora, segunda fue el Insafa y el tercer puesto correspondió al Colegio Alemán. En esta misma disciplina, pero en sub 18 damas, se repitieron las posiciones: campeón el LMA, segunda Insafa y tercero el Colegio Alemán.

En voleibol sub 18 varones, el Liceo San José se impuso al Colegio Alemán. Tercero finalizó el Liceo Juan Bautista Contardi.

En básquetbol sub 15 damas, el Insafa se tituló campeón, superando al Liceo María Mazzarello de Puerto Natales. Tercero llegó el Liceo María Auxiliadora. En tanto, en sub 18 damas, el equipo de básquetbol del Liceo Contardi fue campeón, venciendo al Liceo María Mazzarello, mientras que Insafa fue tercero.

En varones sub 18, el equipo de básquetbol del Colegio Miguel de Cervantes venció al Liceo San José. Completó el podio, el Colegio Alemán.

Fotos Gerardo López / Sebastián Vidal