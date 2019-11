La odisea de los Dragones Blancos para viajar a Sudamericano en Bariloche

Campeonato se realizó el 12 y 13 de octubre Solamente cinco deportistas de esta escuela de tae kwon do pudieron asistir

Una experiencia satisfactoria, aunque cansadora, vivieron cuatro taekwondistas del club Dragones Blancos, que el 12 y 13 de octubre participaron en un campeonato Sudamericano, que se realizó en la ciudad argentina de Bariloche. Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y Bariloche fue el viaje en bus, que les restó energías para competir, pero que no les impidió destacar.

El maestro y cuarto dan, Mauricio Przygodda lideró el grupo, que incluía a Giovanni Fecci, Daniel Caro, Sebastián Farías y Nicolás Barría. La cosecha fue de tres medallas de oro y dos de plata.

“Fue una linda experiencia, más de 500 competidores, un torneo de muy buen nivel. El primer día fueron categorías debut, que son los cinturones de color, y el domingo, en danes. De Punta Arenas fuimos los únicos, porque es difícil llegar y costear un viaje de esta manera. Tuve que seleccionar, porque para llevarlos a todos, era imposible, pero gracias a la municipalidad pude llevar a este grupo”, indicó Przygodda.

Daniel Caro fue uno de los que logró oro. Tiene 14 años y estudia en el Instituto Don Bosco. “Llevo practicando desde los 6 años, y es una experiencia única, viajar a otro lado, con tus compañeros, compartir con ellos. Saqué primer lugar en -49 kilos. Afuera he tenido un Nacional en Santiago y este en Bariloche, y mi idea es seguir viajando. Este deporte me ha ayudado a disciplinarme, a ser una persona más humilde. Es harto complicado, pero todo se puede con esfuerzo”, recalcó.

En este grupo también destaca Nicolás Fecci, que pese a tener 22 años, aporta su experiencia a los más jóvenes. “A los chicos los veo súper bien, el viaje fue inesperado y por eso fuimos pocos, pero para la próxima podremos ir todos. Después de nuestra competición vimos un torneo especial, donde había solamente cinturones negros en adulto y jóvenes, súper fuerte, eran batallas en grupo y por puntos, con cambios”, destacó Fecci, que logró medalla de plata.

Si bien no viajó en el grupo, Fabiola Sánchez destaca por ser la única niña en este club. “Ha sido súper buena experiencia, llevo 6 años practicándolo. Lo más complicado ha sido la rapidez en las patadas, pero las estoy trabajando. He ido a otros campeonatos, pero no con esta academia. He ido a Santiago y me ha ido bien” subrayó la estudiante de 13 años, de la Escuela Pedro Pablo Lemaitre.

El más pequeño del club es Julián Ampuero, de sólo 6 años. Estudiante de primero básico en el Instituto Don Bosco. Con seguridad destaca que “me gustan las patadas, las formas, los puños, las patadas de salto. A veces hay algunas que no entendemos, pero a los que salgan los mayores, las estamos viendo para saber qué patadas son. Yo veo a los mayores y aprendo. No duele mucho”, afirmó.

Finalmente, Mauricio Przygodda que está a cargo de Dragones Blancos desde 2011, indica que “hemos ido a varias competencias, con buenos resultados. Agradezco al equipo, siempre enfocados en ganar, y a la gente que nos apoya, como los papás. Ahora estamos preparándonos para ir a un torneo a Buenos Aires”.

Fotos Rodrigo Maturana