Los deportistas de Promesas Chile de Magallanes y su entrenamiento en casa

Programa perteneciente al Ministerio del Deporte Con sesiones semanales de adiestramiento online a través de la plataforma Zoom y distintas actividades complementarias, los créditos del deporte regional han seguido con su ritmo de trabajo a pesar de la situación que vive el país por el coronavirus

Fotos cedidas

Entramos en mayo, al tercer mes de emergencia sanitaria por el Covid-19, que ha mantenido a la mayoría de la población en sus casas y a cientos de deportistas sin poder tener un entrenamiento normal, en gimnasio, pista, o al aire libre. Así que, cada uno a su manera, ha buscado la forma de continuar con sus rutinas y no perder su condición física.

Pero esta situación es más urgente y necesaria para los jóvenes deportistas del programa Promesas Chile, que han tenido que continuar con sus entrenamientos desde la casa, no sólo para mantener su condición física, sino que también para seguir con las pautas planteadas a inicios del 2020.

Adaptándose a la nueva realidad nacional, el programa del Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes que reúne a 107 deportistas de 10 a 22 años en etapa de proyección y consolidación de las disciplinas deportivas focalizadas de la región, ideó nuevas fórmulas de entrenamiento online y actividades complementarias.

Así, gracias al trabajo del equipo interdisciplinario del IND, los deportistas de las disciplinas de atletismo, balonmano, esgrima, natación y judo están realizando sesiones de entrenamientos diaria de una a dos horas, a través de la plataforma Zoom y son monitoreadas por los técnicos de cada deporte.

“Los atletas se han mantenido en movimiento y debo felicitar a los técnicos por generar distintas actividades que han mantenido el interés y la convocatoria de cada uno de los deportistas. Aún en estas condiciones se ha evidenciado un trabajo permanente y sostenido para mejorar la formación atlética de nuestros deportistas”, señaló Reidel Ladley, metodólogo del Instituto Nacional de Deportes.

Actividades complementarias

Además de las sesiones de entrenamiento online y la pauta semanal de ejercicios que realiza y supervisa diariamente el preparador física Manuel Vera, los deportistas del Programa Promesas Chile y elección deportiva de Crecer en Movimiento, así como también sus técnicos y apoderados, realizan actividades complementarias como coaching deportivo, y capacitaciones en áreas de psicología deportiva, osteopatía, kinesiología en rehabilitación deportiva, y pautas de nutrición.

“Nos organizamos con el IND y hemos hecho charlas nutricionales y trabajos con el kinesiólogo, quien realizó sesiones físicas donde vimos, por ejemplo, ejercicios de autocarga, circuitos intermitentes y sesiones de flexibilidad. En el judo, además, agregamos trabajo de sombra, que es para mejorar el trabajo técnico de la disciplina simulando que tienen a un compañero en frente”, manifestó Sandra Moreno, técnico de judo juvenil, sobre el trabajo que han realizado en esta nueva modalidad online.

“Los deportistas que se pueden conectar han estado bien motivados y los que no tienen los medios para conectarse, graban sus sesiones y me las envían. Lo ideal es perder lo mínimo y realizar un trabajo de mantenimiento, para que así, cuando retomen los entrenamientos presenciales, lo hagan sin complicación y sin haber perdido tanto tiempo”, agregó Sandra Moreno.

Metodología de trabajo

En tanto, uno de los técnicos de natación del programa Promesas Chile, José Lezama, quien, además, ha colaborado en su disciplina con distintas actividades y herramientas a través de la empresa Pulpro, señaló sobre la metodología de trabajo que “nuestra intención en las primeras semanas fue atender el área psicológica y estuvimos trabajando con Mentalite, quienes están dedicados a la psicología de los deportes acuáticos. Nos brindó una base para los tiempos que se avecinaban, donde el encierro les podía afectar a los niños y niñas. Incluimos dos horas de entrenamiento que eran de encuentro deportivo social, donde había chicos que querían leer, otros jugar a las consolas, pero lo hacían conectados con nosotros”.

El entrenador destacó que “una de las ventajas que he visto dentro de la contingencia es que he podido fortalecer a chicos que estaban desfasados del nivel físico. Los hemos podido atender en las sesiones personalizadas que realizamos los miércoles y viernes, donde me acompaña el preparador físico Daniel Mancilla. En natación tuvimos dos intervenciones con la nutricionista del programa Promesas Chile, Carolina Moratinos, tres actividades de coaching deportivo, dos intervenciones con un nutricionista que está en Barcelona, actividades motivacionales con cuatro nadadores olímpicos. No es sólo entrenar online y he apostado todas las fichas a tomar conciencia en la nutrición, a que no se desmotiven y que entiendan que hay que aceptar esta situación que es totalmente atípica. Nos ha funcionado bastante bien y esperamos constatarlo en la vuelta a la piscina, ahí veremos qué hicimos bien y qué hicimos mal”, agregó Lezama.

La nueva modalidad de trabajo también ha sido valorada por los deportistas del programa Promesas Chile, tal como manifestó la seleccionada regional de judo, Aranza Burgos: “nos las hemos ingeniado para que todos podamos entrenar respectivamente bien y tenemos la voluntad de conectarnos todos los días para entrenar y buscar cómo hacerlo. Se ha hecho bastante gratificante, porque, pese a estar en casa, podemos estar con nuestros compañeros”, concluyó la deportista regional.

Fotos cedidas