Más de 200 niños aprendieron valores en campeonato formativo de básquetbol

Cristian Saralegui

No importaba si algunos caminaban o cometían alguna infracción. Tampoco si su técnica de lanzamiento no era la más ortodoxa. Lo importante era jugar, aprender y sobre todo, ser buen deportista, sin gestos desagradables, agresiones o malas palabras. Así podría resumirse el primer campeonato formativo de básquetbol, que organizó el Colegio Británico.

Desde el miércoles hasta el viernes, más de 200 niños y niñas jugaron partidos, de 12 minutos por lado, y sin marcador. Participaron estudiantes de las categorías Sub 8 y Sub 10 (tanto en damas como en varones) y Sub 12, de los colegios Charles Darwin, Alemán, Miguel de Cervantes, la Escuela La Milagrosa, además del establecimiento organizador.

El profesor del Colegio Británico, Mauricio Díaz, explicó que la iniciativa surgió a principios de año, al notar que se producía un nicho para las categorías más chicas, que si bien partían jugando en las Acles de sus respectivos colegios, no continuaban desarrollándose. Muchos niños seguían en la categoría Sub 12, pero en el Británico arrancaron el año pasado con la Sub 10, y este año con la Sub 8. Así, los profesores de distintos colegios se fueron comunicando y formando equipos de niños, para que de a poco vayan aprendiendo y entusiasmándose con el básquetbol.

En este trabajo de motivación participaron, además de Díaz, los docentes Antonio Garay (Miguel de Cervantes), Kamal Karmy (Escuela La Milagrosa y Charles Darwin) y Rafael Prieto (Colegio Alemán).

En total, se jugaron 26 partidos, finalizando el viernes con la entrega de medallas a todos los jugadores, ante la atenta mirada y apoyo de los padres, que se acercaron al gimnasio del Colegio Británico.

El profesor Mauricio Díaz finalizó expresando su esperanza que esta iniciativa se prolongue en el tiempo, ojalá con mayor participación de colegios y, soñando con que, alguna vez, quienes empezaron en este primer torneo, regresen a jugar cuando estén por salir de cuarto medio y así celebrar que el básquetbol les cambió la vida.

Fotos José Villarroel González