Promisorio esgrimista magallánico recibió completa implementación para continuar sus entrenamientos

Nicolás Mancilla Cuevas tiene 12 años y es alumno de la Escuela Villa Las Nieves A través del programa “Promesas Chile” del Ministerio del Deporte, el deportista fue beneficiado con un kit consistente en un balón de Pilates, Fit Roll para masaje, un set de tres bandas elásticas, cintas TRX y un mat de yoga, además de una carta de felicitación firmada por el Presidente de la República y la ministra del Deporte

Obligados a entrenar en sus casas, muchas veces en espacios reducidos y sin la implementación adecuada, los deportistas han sido unos de los tantos perjudicados con la emergencia sanitaria, causada por el coronavirus. La imposibilidad de acudir a sus centros y recibir las instrucciones de sus técnicos ha perjudicado, particularmente a quienes tienen serias proyecciones en sus germinales carreras.

Por eso, ciertos estímulos son recibidos con mucho agradecimiento, porque estos ya tres meses de confinamiento desaniman a cualquiera. Algo que no ha ocurrido con Nicolás Mancilla Cuevas, que con solamente 12 años, tiene la espada puesta en su objetivo de crecer como deportista, a pesar de todas las dificultades que aparezcan.

La semana recién pasada, el estudiante de séptimo básico de la Escuela Villa Las Nieves y perteneciente al Club Deportivo Esgrima Punta Arenas, recibió un kit con implementación deportiva, al ser uno de los integrantes del programa “Promesas Chile”, del Ministerio del Deporte, por lo que la carta venía firmada por la titular del ramo, Cecilia Pérez, y por el Presidente Sebastián Piñera.

De esta manera, el deportista podrá continuar con su trabajo físico, táctico y técnico supervisado por el maestro de esgrima certificado nacional e internacionalmente, Eduardo Eugenio Rodríguez Verdugo, quien además está a cargo del entrenamiento y preparación de los mejores esgrimistas regionales pertenecientes al programa “Promesas Chile”, y que todos los días imparte las clases a sus esgrimistas mediante la plataforma Zoom e inclusive gestionando entrenamientos con maestros y deportistas de Estados Unidos, México, Paraguay y Puerto Rico.

A su corta edad, Nicolás Mancilla ya ha sido en varias oportunidades seleccionado nacional, con innumerables podios y preseas a nivel nacional y medallista de plata en Torneo Panamericano de Esgrima realizado en El Salvador.

¿En qué consiste esta implementación y cómo te beneficia? ¿Porque no debe ser fácil de adquirir?

-“Consiste en un kit de entrenamiento personal con los siguientes elementos: balón de Pilates, Fit Roll para masaje, set de tres bandas elásticas, cintas TRX y un mat de yoga, para complementar lo que diariamente entreno por Zoom con el maestro Eduardo Rodríguez Verdugo. La esgrima requiere mucha preparación física, es un deporte muy completo, se necesita muy buen estado físico y cada implemento tiene su función; los elementos son de buena calidad y los aprovecharé al máximo”.

“Respecto de adquirir los elementos en forma particular, en este período de pandemia no es fácil de conseguir, quizás cuando estábamos viviendo la normalidad, no se hacia necesaria la implementación, ya que el Club Esgrima Punta Arenas, nos facilitaba la implementación necesaria que ocupamos todos los mas de 30 esgrimistas que practican en el gimnasio Fiscal, pero ahora que estamos cada cual cuidándose en casa y no podemos ir a la sala de esgrima, esta implementación es muy útil e importante”.

– ¿Como has podido desarrollar tu carrera con el tema de la pandemia y cómo te ha perjudicado, porque supongo que este año tenías un calendario de torneos y asistencia a selecciones?

-“La he estado desarrollando bien, gracias al maestro Eduardo que cinco días a la semana nos entrena a mí y todos los demás tiradores, entrenando en casa todo lo que nos exige y corresponde al ser un deportista del programa ‘Promesas Chile’ y por supuesto algo más por mi cuenta (todo mi entrenamiento lo hago en mi dormitorio). Esto de la pandemia nos ha perjudicado a todos, ya que la esencia de la esgrima es el combate con armas y enfrentar a tu oponente, y no lo hemos podido realizar. Además el perjuicio mas grande en lo personal, fue no poder viajar a competir, tenía grandes ilusiones de medirme con los mejores del país en las primeras cuatro fechas del torneo nacional, la primera fecha en San Francisco de Mostazal, la segunda en Viña del Mar, la tercera en Antofagasta y la cuarta en Santiago; esos torneos otorgaban puntaje para clasificar al Sudamericano en el mes de julio que era en Colombia y también ratificar mi mejor logro en un panamericano, que fue una medalla de plata en representación del país en Centro América, El Salvador. Quería repetir la experiencia y por qué no, mejorarla en el torneo que este año estaba programado para agosto en Costa Rica, pero todo eso se canceló y fue una gran tristeza para mí, estaba entrenando muy fuerte para lograrlo hasta que llego la pandemia”.

-¿Hace cuanto tiempo te dedicas a la esgrima, cómo llegaste a este deporte y que destacarías de esta disciplina?

-“Comencé a la edad de 7 años, en abril de 2014. Llegué a este deporte porque en una consola había un juego de esgrima y me pareció entretenido y muy interesante, claro que sin la ayuda y apoyo de mi familia nada de esto sería posible. Ellos buscaron un maestro por internet en Punta Arenas que impartiera clase y llegaron donde el maestro Eduardo, quien me recibió enseguida y me integró a los entrenamientos.

“Una cosa que destaco de la esgrima es que desde afuera, quien la observa sin conocerla, ve un combate con armas, pero es mucho más que eso: es un deporte que exige disciplina, estado físico, velocidad, concentración, bastante estudio teórico, técnico y táctico y por sobre todo, mucho esfuerzo. La esgrima entrega valores como el respeto, lealtad, honor y valor, no cualquiera es capaz de enfrentar a un oponente cara a cara, con armas; tu oponente quiere ganarte, puede golpearte fuerte pero debes resistir. Te enseña que sin esfuerzo el talento no importa, que hasta cuando pierdes ese combate te deja una enseñanza. Como decimos nosotros los tiradores ‘cuando no se gana, se aprende’, y muchos otros beneficios físicos y mentales que mejoran la calidad de vida y hasta el rendimiento escolar”.

-¿Hace cuanto tiempo perteneces al Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas y cómo ha sido tu desarrollo desde entonces?

-“Pertenezco al club desde el 2017, aunque entrenaba desde antes como anteriormente señalaba, pero cuando este club, que estaba en receso, volvió a funcionar y el maestro Eduardo Rodríguez Verdugo se hizo cargo del equipo técnico, además considerando que es el único maestro en la región de Magallanes certificado en esa fecha por la Federación Chilena de Esgrima, mi madre, que era mi apoderada en lo deportivo, decidió trasladarse al Club Deportivo de Esgrima Punta Arenas, para seguir con el mismo maestro, con el cual ya había tenido excelentes resultados a nivel nacional e internacional. Ahora con mayor razón, ya que nuestro maestro sigue en constante capacitación, actualmente es el único maestro en Punta Arenas certificado en las tres armas que se practica en la esgrima (Sable, Espada y Florete) y certificado a nivel internacional por la Confederación Panamericana de Esgrima, lo que asegura que realmente reciba la instrucción correspondiente y de forma segura.

“Mi desarrollo sólo ha ido en aumento, gracias a la experiencia del maestro y los demás esgrimistas del club con quienes comparto. Todos realizamos las sesiones de ejercicios y combates, el club es muy competitivo, la mayoría de sus integrantes son medallistas a nivel nacional, los más experimentados que yo han sido campeones nacionales, campeones sudamericanos y medallistas panamericanos. Hay muchos y todos son excelentes esgrimistas en mi club, niñas, niños jóvenes y adultos, todos de buen nivel, provocando que yo quiera mejorar cada día y en el futuro poder superarlos y por qué no, ser el mejor”.

-¿Independiente de lo que ocurra este año con la pandemia, cuáles son tus proyecciones para tu carrera? ¿Cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo?

“Quiero mejorar cada día más, para así poder competir a nivel internacional, esa es mi mayor motivación. Mi meta a corto plazo es mejorar la musculatura, es necesario para ayudar a mejorar el desempeño, quiero que volvamos a entrenar en el gimnasio Fiscal y retomar los combates que es lo más entretenido.

“En el mediano plazo, entrenar mucho para que, cuando volvamos a competir y espero que la pandemia lo permita, se realice la última fecha del Torneo Nacional de Esgrima, que este año en noviembre corresponde se lleve a efecto en nuestra querida ciudad de Punta Arenas, donde como club tenemos el privilegio de ser los anfitriones, ya que la Federación Chilena de Esgrima nos confió su organización, pero yo en este torneo quiero lograr un buen lugar en la categoría superior, esa es mi meta, demostrarme que puedo lograr un buen puesto, compitiendo con esgrimistas mayores y más grandes que yo. A largo plazo, competir y clasificar al sudamericano y panamericano del año 2021”.

Finalmente, Nicolás Mancilla Cuevas invitó a la comunidad a conocer este deporte y su club, en el Facebook Esgrima Punta Arenas; su página web www.esgrimapuntaarenas.cl; en Twitter @ClubEsgrimaPA, Instagram Esgrimapuntaarenas, y comunicarse por correo electrónico a clubesgrimapuntaarenas@hotmail.com.

Fotos cedidas