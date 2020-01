Tenimesistas infantiles y juveniles de todo el país se reunieron en Open Nacional Challenge

Campeonato finalizó ayer en el gimnasio Fiscal El viernes partieron las categorías penecas y preinfantiles, y el sábado fue el turno de los infantiles. Ayer finalizaron las competencias con las series juveniles, tanto en damas como en varones

Partidos rápidos y vertiginosos, con marcadores cambiantes y mucho entusiasmo, propios de este deporte. Así se vivió este fin de semana el Open Nacional Challenge de tenis de mesa en el gimnasio Fiscal, en la que participaron niños y jóvenes de todo el país, en lo que representó un desafío para los exponentes locales.

El viernes partieron las categorías penecas y preinfantiles, mientras que el sábado correspondió a los infantiles, cerrando ayer con los juveniles. Al respecto, el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Punta Arenas, Diego Soto, informó que “han llegado asociaciones de todo el país y a nivel federado, unos 120 deportistas. Penecas es de 9 y 10 años, preinfantiles de 11 y 12, infantiles 13 y 14 y juveniles de 15 a 17 años. Tenemos unos treinta jugadores de Punta Arenas participando, entre ellos Joshtin Miranda que es campeón nacional, Felipe Soto, nuestros jugadores son muy bien catalogados”.

El torneo se jugó a tres sets, con 11 puntos y fueron avanzando en llaves individuales, hasta la final, a cinco sets.

Entre las pequeñas jugadoras regionales, Tamara Huenchur Nahuelpan, estudiante que pasó a quinto básico en la Escuela La Milagrosa indicó que lleva jugando desde los siete años, por lo que lleva tres en esta disciplina. “Comencé por mi papá, que también juega. Lo que más me gusta es hacer amigos, no es tan difícil. Mi papá me ayuda a mejorar. Entreno los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, dos horas. Tiramos pelotas, continuidad, ejercicio físico. Me falta jugar mejor”.

Su padre, Danilo Huenchur es presidente del Club Speedball, que presentó 16 jugadores en este campeonato. “Llevamos 15 años trabajando con el técnico José Luis Maldonado, en el Liceo San José. Durante estos meses de verano realizamos campamentos en el gimnasio Fiscal, los lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 18 a 20 horas. Actualmente tenemos 28 jugadores, entre ellos un niño paralímpico, otros con prótesis; nuestro club es bien social en ese sentido. Recibimos chicos en su etapa inicial, de 8 ó 10 años”, indicó Huenchur.

Otro exponente interesante del tenis de mesa infantil es Maximiliano Montecinos Mancilla, que lleva tres años practicando. “Es un deporte que siempre me ha parecido muy curioso y que no tenía idea cómo se jugaba, siempre quise aprender. Antes en los cumpleaños siempre había una mesa, pero no sabía. En tercero básico mi mamá me dijo que podía entrar al Acle de tenis de mesa y se convirtió en mi deporte favorito. Estoy en el club Speedball. Fue un poco complicado este torneo, los partidos fueron muy peleados. Quiero seguir practicando y divirtiéndome. Practico dos horas casi todos los días. En mi casa tengo mesa y también practico. Lo que más me gusta es que es un deporte muy diferente a los demás”, destacó el estudiante de sexto básico del Liceo San José.

En tanto, Francisca Gómez Matiacha, que pasó a quinto básico en el Colegio Pierre Faure, contó que lleva dos años jugando, siguiendo a su hermano. “Me gusta porque es movido y ágil. Practico cuatro días a la semana, dos horas. En el colegio igual practico, pero en mi casa no tengo mesa. Me gustaría seguir en esto cuando sea grande. Es un poco difícil, sobre todo cuando me la mandan baja (la pelota) y mi fuerte es el revés”.

Finalmente, Iván Coloane Ampuero, estudiante de quinto básico del Liceo San José, comentó tras un peleado partido que lleva solamente un año y medio jugando, por iniciativa de su profesor. “Fue bastante peleado el torneo. Mi principal virtud es atacar, aunque casi nunca lo hago. Me cuesta defender, no tengo que irme tan atrás”.

Fotos Gerardo López M.